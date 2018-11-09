Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

Atatürk Havalima’nında Hollanda uyruklu bir kadının vücuduna sarılmış halde 5 kilo 358 gram kokain maddesi ele geçirildi.
Atatürk Havalima'nında Hollanda uyruklu bir kadının vücuduna sarılmış halde 5 kilo 358 gram kokain maddesi ele geçirildi. Kadın kurye tutuklanırken, operasyon anı saniye saniye kameralara yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ekim günü Atatürk Havalimanı'nda operasyon yaptı. Operasyonda, Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı'na gelen Hollanda uyruklu N.M.M. (27) isimli kadının vücuduna sarılmış halde 5,358 gram kokain maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan N.M.M, 30 Ekim günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kadının pasaport kontrolünden geçtiği ve polis ekiplerinin kadının üzerini aradığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.