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18 Haziran 2018 14:07

Atatürk Havalimanı’nda, valizin demirlerine zulalanmış kokain ele geçirildi

Brezilya’nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı’na gelen Arjantin uyruklu bir şahsın valizinden bin 789 gram kokain çıktı.

Atatürk Havalimanı’nda, valizin demirlerine zulalanmış kokain ele geçirildi

18 Haziran 2018 14:07

Kokaini valizinin demirlerine zulalayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, 4 Haziranda Atatürk Havalimanı’nda operasyon yapıldı. Operasyonda, Brezilya’nın Sao Paulo şehrinden hareket ederek Atatürk Havalimanı’na gelen Arjantin uyruklu D.Q. (49) isimli erkek şahıs şüphe üzerine durduruldu. D.Q.’nun üzerinde ve valizinde yapılan aramalarda, valizin demirlerine saklanmış vaziyette 546 gramı toz halinde ve bin 243 gramı sıvı halde olmak üzere toplam bin 789 gram kokain maddesi ele geçirildi.


D.Q. isimli şüpheli şahıs ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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