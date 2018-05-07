Atatürk Havalimanı’ndaki kargo uçağında pistten çıkma tehlikesi

Edinilen bilgiye göre, Libya’nın Afriqiyah Havayolları’na ait Airbus A300 tipi kargo uçağı, saat 15.41’de Atatürk Havalimanı’nın Florya-Sefaköy istikametindeki 17-35 numaralı pistinde manevra sırasında pistin durma noktasındaki bölüme çıktı. Sefaköy istikametindeki pist başında ’Stop Way’ olarak isimlendirilen durma noktasına gelen 5A-ONS kuyruk tescilli kargo uçağını kurtarmak için Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri harekete geçti.

Kuleden kalkış için hazırlanan pilota uyarı

Tripoli’ye gidecek olan uçak ’push back’ aracıyla bulunduğu bölgeden çekilerek güvenli alana park ettirildi. Bu sırada havalimanındaki uçuş trafiğinde ise herhangi bir aksama yaşanmadı. Öte yandan, görevli hava trafik kontrolörü de kalkış için hazırlanan bir uçağın pilotunu uyararak, "Sanırım pistten çıktı. Kalkışlar da 3-5 sağ bekleyen trafiklerden dolayı biraz aksamamız var. Muhtemelen 20 dakikadan fazla taksi yapacaksınız" diyerek pilotu bilgilendirdi. Yaşanan diyaloglar da telsiz konuşmalarına yansıdı.

Güvenli park alanına yanaştırılan kargo uçağı, gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından Tripoli’ye gitmek üzere hareket edecek.