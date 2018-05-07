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07 Mayıs 2018 17:18

Atatürk Havalimanı’ndaki kargo uçağında pistten çıkma tehlikesi

Afriqiyah Havayolları’nın İstanbul-Tripoli seferini gerçekleştirecek kargo uçağı, Atatürk Havalimanı’nda manevra yaptığı sırada pistin sonundaki durma noktasında pistten çıkma tehlikesi atlattı.

Atatürk Havalimanı’ndaki kargo uçağında pistten çıkma tehlikesi

07 Mayıs 2018 17:18


Edinilen bilgiye göre, Libya’nın Afriqiyah Havayolları’na ait Airbus A300 tipi kargo uçağı, saat 15.41’de Atatürk Havalimanı’nın Florya-Sefaköy istikametindeki 17-35 numaralı pistinde manevra sırasında pistin durma noktasındaki bölüme çıktı. Sefaköy istikametindeki pist başında ’Stop Way’ olarak isimlendirilen durma noktasına gelen 5A-ONS kuyruk tescilli kargo uçağını kurtarmak için Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri harekete geçti.



Kuleden kalkış için hazırlanan pilota uyarı


Tripoli’ye gidecek olan uçak ’push back’ aracıyla bulunduğu bölgeden çekilerek güvenli alana park ettirildi. Bu sırada havalimanındaki uçuş trafiğinde ise herhangi bir aksama yaşanmadı. Öte yandan, görevli hava trafik kontrolörü de kalkış için hazırlanan bir uçağın pilotunu uyararak, "Sanırım pistten çıktı. Kalkışlar da 3-5 sağ bekleyen trafiklerden dolayı biraz aksamamız var. Muhtemelen 20 dakikadan fazla taksi yapacaksınız" diyerek pilotu bilgilendirdi. Yaşanan diyaloglar da telsiz konuşmalarına yansıdı.


Güvenli park alanına yanaştırılan kargo uçağı, gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından Tripoli’ye gitmek üzere hareket edecek.




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