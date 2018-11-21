Atatürk Köprüsü girişinde bariyerlere çarpan araç ters döndü

Kazada yaralanan kadın sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay Unkapanı Atatürk Köprüsü giriş Aksaray istikametinde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarparak ters döndü. Kazada kadın sürücü yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkartılan kadın sürücü, ambulansla hastaneye gönderildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.Ekiplerin kazaya karışan aracı kaldırma çalışması sürüyor.