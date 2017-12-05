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05 Aralık 2017 01:20

Atatürk Köprüsü trafiğe kapatıldı

İstanbul’da Atatürk Köprüsü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle saat 00:00’dan 04:30’a kadar araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Atatürk Köprüsü trafiğe kapatıldı

05 Aralık 2017 01:20


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Atatürk Köprüsü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bu gece 00:00’dan 04:30’a kadar araç ve yay trafiğine kapalı olacağı belirtildi.


İBB’nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Atatürk Köprüsü’nde bakım ve onarım çalışmalarından dolayı köprü 05 Aralık Salı günü saat 00.00’dan 04.30’a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Aynı zamanda Atatürk ve Yeni Galata Köprüleri saat 02.30’dan 03.30’a kadar deniz trafiğine açılacak. Atatürk Köprüsü’nü kullanacak olan araç ve yayaların, 00.00-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü’nü veya Haliç Köprüsü’nü kullanmaları gerekiyor."




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