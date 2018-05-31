Atatürk Kültür Merkezi’nin son durumu havadan görüntülendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla 6 Kasım 2017’de Haliç Kongre Merkezi’nde tanıtılan Yeni AKM Projesi’ne yönelik çalışmalar sürerken, eski AKM binasının yıkımında sona gelindi. Şubat ayından bu güne büyük bir titizlikle yıkımı sürdürülen binada yıkılmayı bekleyen tek bir duvar kalmıştı. Gün içerisinde yapılan çalışmaların ardından AKM’den geriye kalan son duvarda yıkıldı. Yıkımın ardından AKM’deki son durumu havadan görüntülendi. Görüntülerde iş makinalarının hafriyat alanında çalıştığı görülüyor. Alandaki hafriyatın temizlenmesinin ardından yeni AKM projesinin inşaatı için çalışmalar devam edecek.