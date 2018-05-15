Atatürk Kupası Veteranlar Turnuvası’nda final heyecanı

Handan Toprak Benli, ‘Avcılar Atatürk Kupası Veteranlar Turnuvası’nda şampiyon olan takıma kupasını verdi.

Avcılar Belediyesi, Başkan Dr. Handan Toprak Benli’nin öncülüğünde “Spor Yapmanın Yaşı Yoktur” söylemi ile sürdürdüğü hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda faaliyetlerine devam eden Avcılar Belediyesi, Avcılar Amatör Spor Kulüpler Birliği ile ‘Avcılar Atatürk Kupası Veteranlar Turnuvası’ isimli futbol turnuvası düzenledi. Turnuva Avcılar Atatürk Stadyumunda gerçekleşti. Bu yıl Avcılar’da 4’üncü kez düzenlenen turnuvanın final maçı büyük bir heyecana sahne oldu. Finala 4 takım kaldı. Ambarlı Spor, Denizköşkler Spor, K.O Avcılar Veteran, Mustafa Kemalpaşa Spor’un finale kaldığı turnuvada şampiyon K.O Avcılar Veteran oldu. Şampiyonluk kupasını Başkan Toprak verdi.Bunların yanı sıra bir sürpriz yaşandı. Avcılar Karması ile Nurçelik Bayan Futbol takımı arasında Gösteri Maçı gerçekleşti. Futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği turnuvada renkli görüntüler ortaya çıktı.

Handan Toprak Benli, maçların ardından düzenlenen kupa töreninde yer alarak, birinci olan takıma kupayı takdim ederek, “Kupa heyecanını burada sizlerle birlikte yaşarken hepinizle gurur duyduk. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ve bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk şöyle demiştir, “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.” Siz de birbirinize karşı o kadar saygılıydınız ki ve karşı takım oyuncuları birbirlerine o kadar centilmendi ki sizinle bir kez daha gurur duyduk. Onun için de bizler bilimin ışığında ilerlerken sanatla ve sporla da buluşarak, ülkemizin bayrağını en zirveye dikerek, göklerde dalgalandırmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Turnuvada emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.