Atatürk, Maltepe'de, saygı zinciri ve dalışıyla anılacak

Maltepe Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80. yılında, binlerce kişinin katılacağı “Ata'ya Saygı Zinciri” ve 25 dalgıcın katılacağı “Ata'ya Saygı Dalışı” etkinliği ile anacak.

Maltepe'deki anma etkinlikleri kapsamında sahilde, “Ata'ya Saygı Zinciri” oluşturulacak ve Atatürk mavi gözleriyle denizden çıkacak. Uzun yıllardır İstanbul'da çalışan, Atatürk aşığı İngiliz ressam Ned Pamphilon'a ait “Atatürk'ün Gözleri” tablosu, Atatürk posteri ve dev Türk bayrağını sönmeyen meşaleler eşliğinde denizden çıkarılacak. Etkinlikler çerçevesinde saat 08.00'dan itibaren, Bostancı sahilinden Küçükyalı'ya kadar insan zinciri oluşturulup, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 9'u 5 geçe saygı duruşunda bulunulacak. Maltepe Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu da, Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirecek.

Ulu önderin son 24 saati

Ayrıca 9 Kasım Cuma günü saat 19.00'da, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde (TSKM) gazeteci Abbas Güçlü'nün moderatörlüğünde, gazeteci-yazar Mustafa Kemal Ulusu, Atatürk'ün son 24 saatini anlatacak.