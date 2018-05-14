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14 Mayıs 2018 10:51

Atatürk’ü Anlamak söyleşisinin onur konuğu Hıfzı Topuz oldu

Büyükçekmece Belediyesi,Atatürkçü Düşünce Derneği, Ana Kucağı Kadın Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve KADİM El Sanatları Derneği işbirliğiyle gerçekleşen Atatürk’ü Anlamak İsimli söyleşilerin sonuncusu onur konuğu Hıfzı Topuz’un katılımıyla gerçekleşti.

Atatürk’ü Anlamak söyleşisinin onur konuğu Hıfzı Topuz oldu

14 Mayıs 2018 10:51


Büyükçekmece Belediyesi Yeni Hizmet Binası Çok Amaçlı Salon’da geçekleşen etkinlikte araştırmacı, tarihçi ve yazar Sacide Bolcan’ın sunumuyla “Atatürk’ü Anlamak” konulu söyleşinin finali yapıldı.Söyleşide gazeteci ve yazar Hıfzı Topuz ve tarihçi yazar Sacide Bolcan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne kadar geçen süreci ve bu süreçten sonra yaşananlar ve devrimlerin topluma yansımasını anlattı. Büyükçekmece Belediye Meclis Üyesi ve Anakucağı Kadın Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Emine Türkcan Demirci, Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün eşi Hatice Akgün ve kızı Gülin Akgün’ün de katıldığı söyleşiye ilgi yoğun. Söyleşi sonunda Hıfzı Topuz ve Sacide Bolcan, söyleşiye katılan dinleyiciler için kitaplarını imzaladı.




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