Atatürk'ün yaşadığı evlerin resimlerinden oluşan sergi ziyaretçilerini bekliyor

1881'de Selanik'te doğan ulu önder Atatürk'ün 1938 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda vefat edene kadar yaşadığı evlerin resimlerinden oluşan sergi, Beylikdüzü'ndeki Marmara Park AVM'de ziyaretçilerini bekliyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı boyunca kaldığı evlerin resimleri, 9 - 22 Kasım tarihleri arasında Marmara Park AVM'de özel bir sergiyle ziyaretçilerle buluşacak. Atatürk'ün hayatına dair ipuçları sunan sergi, onun mütevazı hayatını da gözler önüne seriyor.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası dahil iki hafta boyunca sergilenecek sergi Marmara Park AVM'nin zemin katında bulunuyor.