ATBD Konseyinden Hükümete Kudüs desteği

ATBD Konsey Başkanı Terzioğlu, 18 Mayıs’ta Yenikapı’da düzenlenen Kudüs Mitinginin Türkiye’de ve dünyada büyük yankılar uyandırdığını ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin vermiş olduğu mesajların çok önemli olduğunun altını çizdi.

Terzioğlu, ATBD Konseyi yönetim kurulu olarak Türk hükümetinin her zaman yanında olduklarını dile getirerek "Çatışmasızlık, ticaret ve refahın ön koşuludur. İsrail-Filistin sorununun karşılıklı olarak mutabakata varılıp çözüme kavuşamaması, ticaretin ve refahın gelişmesine mani olmaktadır. Tüm dünyada, özellikle de bölgemizde barışa ve istikrara ihtiyaç duyulduğu bu dönemde, son günlerde İsrail ve Filistin’de tekrar doğan çatışma ortamı bizi kaygılandırmakta, derinden üzmektedir. Sorumluluk sahibi aktörlerin atacakları adımların uluslararası toplumca ve Birleşmiş Milletler nezdinde desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. Çatışmanın sona ermesi ve bölgemizin barışa ve refaha ulaşması adına hükümetimizin attığı ve atacağı adımları kuvvetle desteklemekteyiz" dedi.

ATBD Konseyi Başkan Yardımcısı Dr. Kemal Oğuz Kalafat ise İsrail’in dünyanın gözü önünde masum ve günahsız insanları katletmesi karşısında Türkiye’nin ve Türk Hükümetinin yanında olacaklarını belirtti.