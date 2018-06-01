Atçılık sektörüne can suyu

Böylece atçılar bununla 520 milyon TL ikramiye kazanacak. Türkiye Jokey Kulübü tarihinde ilk olan bu düzenleme sektöre can suyu olacak” dedi.

Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdar Adalı ve yöneticilerden Adil Mert Kaya, Yüksel Göktürk ile Ahmet Özbelge Veliefendi Hipodromu’nda spor basını ile bir araya geldi. Üç ay önce yapılan genel kurulda göreve başladıklarını hatırlatan Serdar Adalı, “Bu göreve talip olurken de atçılık sektöründeki sıkıntıları gidermeyi hedeflemiştik. Kısa sürede önemli adımlar atmaya başladık. İlk olarak atçılarımıza yük olan ahır fiyatlarında yüzde 50 indirim gerçekleştirdik. Beyaz masa uygulamasını hizmete aldık ve bu sayede her türlü talep ve şikayet önerileri yönetim kurulunca dikkate alınmak üzere iletme fırsatı buldular. Atla terapi merkezlerini Elazığ Hipodromu’nda hizmete açtık. Zihinsel ve bedensel engelli çocuklarımızı hipodromlarda ağırlayarak tedavi süreçlerine katkıda bulunmayı ve sağlıklarına kavuşturmayı amaçlıyoruz. Ücretsiz olarak sunduğumuz atla terapi organizasyonlarımızı geliştirerek sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Pistlerle ilgili yabancı uzmanlarla çalışıyoruz”

Pistlerle ilgili yabancı uzmanlarla çalışma içinde olduklarını belirten Adalı, “Gerek bakımı gerekse yenilenmesi için çalışmalar yapıyoruz. At hastanelerimiz ile ilgili personel ve teknik ekipler için düğmeye bastık. Bu yıl hedefimiz yüzde 15 büyümek. Hedefimiz 2017 yılında 5 milyar TL olan ciromuzu 20 milyar TL’ye çıkarmak. Avrupa’da 5, dünyada 10 olan yerimizi yukarılara taşıyıp hak ettiğimiz yerlere geleceğiz” ifadelerini kullandı.

“Jokey Kulübü halka daha yakın olacak”

Jokey Kulübü’nün ilerleyen süreçte halka daha yakın bir vizyon izleyeceğini aktaran Serdar Adalı, “Sanatçılarımızın, sporcularımızın, gazetecilerimizin, kanaat önderlerimizin hipodroma gelmelerini, sektöre katılmalarını sağlayacağız. Bir atın yıllık ortalama bakım maliyeti 80 bin TL civarında. 2017 senesinde 6 bin aktif yarış atı hipodromlarda bulundu. Bunların sadece yüzde 24’ü bakım maliyetini karşılayabildi. Geçtiğimiz günlerde Başbakan Binali Yıldırım ile görüşme imkanı buldum. Sektörün ve camiamızın içinde bulunduğu durumu ayrıntılı bir şekilde arz ettik. Yaptığımız istişare sonucunda 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren at sahibi ve yetiştiriciliğine yüzde 15 artış yapma kararı aldık. Böylece atçılar bununla 520 milyon TL ikramiye kazanacak. Türkiye Jokey Kulübü tarihinde ilk olan bu düzenleme sektöre can suyu olacak” şeklinde konuştu.