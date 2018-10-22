Ateşehir'de 29 Ekim coşkuyla kutlanacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95'inci yıldönümü Ataşehir'de büyük bir coşku ve çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 27- 28- 29 Ekim tarihlerinde cumhuriyet konulu söyleşiler, resmi tören, bisiklet korteji, fener alayı yürüyüşü ve Moğollor Konseri düzenlenecek.

İlk etkinlik olan Sinan Meydan ile Cumhuriyet konulu söyleşi 27 Ekim Cumartesi günü Neşet Ertaş Kültürevi'nde saat 15.00'da gerçekleşecek.

28 Ekim Pazar günkü etkinlikler Ataşehir Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak resmi törenle başlayacak. Resmi törenin ardından Ataşehirliler bisikletleriyle iki saat boyunca Ataşehir'de kortej oluşturacak. Fulya Sokak'tan başlayan bisiklet korteji Cumhuriyet Meydanı'nda son bulurken, burada madalya töreni düzenlenecek. Madalya töreninin ardından da çekiliş, DJ performansı ve müzik dinletisi yapılacak. Çekilişle 5 çocuğa ve 1 yetişkine bisiklet hediye edilecek.

Aynı gün Prof. Dr. Emre Kongar, Neşet Ertaş Kültürevi'nde saat 15.00'te Ataşehirlilerle buluşacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim coşkusunu zirveye taşıyan Fener Alayı yürüyüşü yinelenecek. Atatürk Bulvarı'ndan başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda son bulurken, ellerinde bayraklarla yürüyüşe katılanlar için, yürüyüşün bittiği alanda Moğollor konseri düzenlenecek.

Herkesi ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine davet eden Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz, “Cumhuriyete ve onun değerlerine sarılmanın tam zamanı. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının başlatmış olduğu bağımsızlık ve medeniyet yürüyüşünü kaldığı yerden devam ettirmek zorundayız. Coşkumuzu hep beraber, paylaşarak artıracağız. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızı bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum” dedi.