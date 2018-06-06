Ateşten gelen ilham sanata dönüştü

Ahad Saadi’nin "Aşk ve Yaşam" temalı sergisi kapsamında gerçekleşen etkinliğe, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Avrasya Üniversiteler Birliği Başkanı Dr. Mustafa Aydın, İran İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi Abdolreza Rashed, serginin yapıldığı alışveriş merkezinin Genel Müdürü Müge Tuna ve sanatseverler katıldı.

Bu çizimlerde boya ya da kalem yok

İranlı sanatçı Saadi’nin oluşturduğu Azarnegari tekniği, ateşle çizim yapılarak tek tek kesilmiş kumaşların ateşle yakılıp yapıştırılmasından elde edilen harika eserleri içinde barındırıyor. Bu sanatın ilhamının nereden geldiğini sorduğumuz Saadi, ilk ilhamın 14 yaşında geldiğini belirterek şöyle konuştu: ”Azarnegari Farsça bir kelimedir ve ateşle çizim yapmak anlamına gelir. Yüz binlerce kumaşı yakıp bu sanatı ortaya çıkarıyorum. Ben ailemin kontrolünde ateşle oynamayı severdim. Bir gün annemin kumaşını yakmıştım söndürmeye çalışırken oluşan desen ilgimi çok çekti. Bunların yapışmasıyla ilham geldi ve ilk tablomu bu şekilde yaptım. Annemle babam çok takdir ettiler. Yolculuğum burada başladı ve hiçbir öğretmenden yardım almadan, sadece kendi hayal gücüm ve başarımla bu noktaya geldim. Annem bu eserimi hala saklıyor. Benim herkese tavsiyem her zaman hedefiniz olsun ve başarmak için tek başınıza inanarak hedefinize doğru ilerleyin. Tek başınıza çıkacağınız yolda daha cesaretli ve başarılı olursunuz.”

16 aylık emek ve bir tablo

Azarnegari tekniğini, Tahran Milli Kültür Bakanlığı tarafından uzman onayıyla teyit ettirdikten sonra resmi kayıt altına geçirten Saadi, İran sanatından ilham aldığı bu çalışmalarda tamamen kendi hislerinden ve bu sanatların derinliğinden beslenerek doğa, felsefe, sevgi odaklı, evren ve insanla doğrudan bağ oluşturan eserler ortaya koydu. Eserlerinde; evrimi, insanın aşk ve sevgi aracılığıyla kazandığı hayat enerjisini birleştirerek insanın doğayla ilişkisinin önemine de değindi. Sergide en çok uğraştığı tablonun manevi anlamda ve emek olarak çok değerli bir tablo olup, 16 ay süren eseri olduğunu belirten Saadi, “Belki bir 10 yıl sonra kendim gibi birini bulursam ona da bu tekniği öğretebilirim. Çünkü Azarnegari zaman anlamında çok emek isteyen ve uzun süren bir iş olduğu için öğrenci yetiştirmek çok zor” dedi.

UNESCO kayıtlarına geçecek

"Azarnegari" sanatının yeni bir akım olduğunu belirten Ahad Saadi, "Bu dünyada bir ilk, sanatta yeni bir akım olarak geçiyor. İran Kültür Bakanlığı uzmanları tarafından 2008’de onaylandı. 2014’te patenti alındı. 2016’da İran Bilim Bakanlığı sergime geldi ve en kısa zamanda UNESCO’da kayda geçmesi için talimat verildi, işlemler başlatıldı. Süreç dört yılı bulabilir. Bu süreç sonunda ilk defa bir sanatçı ve eseri UNESCO kayıtlarına geçecek" diye konuştu.

“En çok Hayat Tablosu ilgimi çekti”

Ahad Saadi’nin ‘Aşk ve Yaşam’ temalı sergisi kapsamında gerçekleşen etkinlikte sergi alanında yer alan eserlerden çok etkilendiğini belirten, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Avrasya Üniversiteler Birliği Başkanı Dr. Mustafa Aydın eserlerle ilgili, “Saadi’nin bulmuş olduğu teknik dünyada ilk kez uygulanan bir tekniktir. Sanatçının kumaş parçalarını yakarak birleştirme ve hayal ettiklerini uygulamasıyla eşsiz tablolar meydana geliyor. Ahad Saadi, bana göre İran kültürünün yansımasını bu tablolarında sanatseverlerle buluşturuyor. Benim en çok ilgimi çeken tablo ‘Hayat Tablosu’ oldu. Oradaki toprak, hepimizin topraktan gelip toprağa döneceğimizi temsil ederken, topraktan doğum, aşk, sevgi ve sonrasında yok olup gitmeyi toprağa geri dönmeyi temsil ediyor. Bu çok anlamlı ve beni de çok etkiledi.” açıklamasında bulundu.