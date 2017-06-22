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22 Haziran 2017 15:45

Atık pil toplama şampiyonlarına ödül

Maltepe Belediyesi ve TAP’ın ortaklaşa düzenlediği, atık pil toplama yarışmasında birinci olan Orhangazi İlkokulu’na yazıcı hediye edildi.

Atık pil toplama şampiyonlarına ödül

22 Haziran 2017 15:45


Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği’nin (TAP), Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği “2016-2017 Eğitim-Öğretim Dönemi Okullar arası Atık Pil Toplama Kampanyası” sonucunda, ilçede 350 kilogram atık toplayan Maltepe Orhangazi İlkokulu birinci oldu. Orhangazi İlkokulu’nu 300’er kilogram atıkla Orhangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mediha Engizer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takip etti.


Kampanyada birinci olan Orhangazi İlkokulu’na yazıcı hediye edilirken, yazıcı takdimi nedeniyle düzenlenen törene, Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Canan Aslan, okul müdür yardımcıları Zeki Demirbaş ve Murat Öner ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.




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