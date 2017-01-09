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09 Ocak 2017 11:32

Atık Yağ kampanyasına katılım Kartal sınırlarını aştı

Atık Yağ kampanyasına katılım Kartal sınırlarını aştı

09 Ocak 2017 11:32

2009 yılından bu yana 641 bin litre bitkisel atık yağ toplayan Kartal Belediyesi’nin bu yönde sürdürdüğü kampanyalar, ilçedeki ev hanımları, okullar ve işyerlerinin giderek artan katılımıyla devam ederken ilçe dışındaki birçok firmada da kampanyalara dahil oluyor.
Bunlardan biri olan “200 Litre Atık Yağa 1 Beyaz Baston” kampanyasına, İstanbul Tuzla ve Türkiye’nin birçok ilinde faaliyet gösteren ve tela imalatı ile teknik tekstil ürün tedariği sağlayan bir firma da katıldı. Firma yöneticileri ve işçilerinin büyük bir duyarlılıkla topladığı 500 litre atık yağ, Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne teslim edildi. Karşılığında 1 beyaz baston alan firma böylece hem görme engelli bir vatandaşa yol gösterdi hem de çevre bilincinin oluşumuna katkı sağladı. Kartal Belediyesi, kampanyaya katılan firma çalışanlarına doğa dostu ürünler hediye etti.
Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, 2009 yılından bu yana topladıkları atık yağlarla 641 milyon ton suyun kirlenmesini engellediklerini belirterek " Dünyamızda ekolojik denge bozulmaya başlamıştır. Bu nedenle çevre duyarlılığını arttırmaya yönelik çalışmalara büyük önem veriyoruz. Kampanyamıza ilçe dışından da katılımın giderek artması bizi mutlu ediyor. Bu katılımı daha da arttırmak ve çocuklarımıza temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak için var gücümüzle aralıksız çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Atık yağların doğaya zararları
Atık yağlar ekotoksik özelliğe sahiptir. Çevreyi kirletmekte ve bulunduğu ortamda yaşayan canlılara zarar vermektedir. Yeraltı sularını kirletmekte, sualtı canlılarını etkilemekte, kanalizasyon sistemlerinde ve atık su arıtma tesislerinde tıkanıklıklara ve kirlilik yükünün artmasına neden olarak işletim ve bakım maliyetini arttırmakta, toprağa döküldüğünde kirlenmeye neden olmaktadır.
Yapılan araştırmalarla, atık su kirliliğinin yüzde 25’ini kullanılmış bitkisel ve hayvansal yağların oluşturduğu ortaya çıkmıştır. Arıtılmayan atık suların içindeki bitkisel ve hayvansal atık yağlar, denizlere, göllere ve akarsulara ulaştığında suyun kirlenmesi ve sudaki oksijenin azalması balıkların ölümüne sebep olmaktadır.
“200 litre atık yağa 1 beyaz baston” kampanyasına katılmak için ALO ÇEVRE 280 60 60 numaralı telefon aranabilecek.



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