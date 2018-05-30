Atlas Mutuel Müşterileri asistans hizmetlerini Tur Assist ile alacak

Yüzde 100 yerli sermaye ile İzmir’de kurulan Atlas Mutuel Sigorta ile iş birliğine giden Tur Assist, bu kapsamda şirkete yol yardımı, konut yardımı, hasar ihbar, hasar onarım ve oto cam hizmetleri sunacak.

1996 yılından bu yana Türkiye’de 20 yılı aşan marka gücü ve sektördeki tecrübesini birleştirerek hizmet veren Tur Assist, oto ve oto dışı sigorta branşlarındaki ürünleriyle birlikte müşterilerine hızlı ve kusursuz hizmet vermeyi amaçlayan Atlas Mutuel Sigorta ile işbirliğine gitti. Şirket, söz konusu anlaşma çerçevesinde Atlas Mutuel Sigorta şirketine de yol yardımı, konut yardımı, hasar ihbar, hasar onarım ve oto cam hizmetleri sunacak.