Atlasglobal başarılarını 4 yıldızla taçlandırdı

Dünyanın en iyi havayolu şirketlerinden biri olma hedefiyle yatırımlarına devam eden Atlasglobal, Skytrax’tan Online Rezervasyon Kolaylığı, Koltuk Konfigürasyonu, Uçak İçi İkramları ve Ürünleri, Servis Sistemi gibi pek çok konu başlığında tam not aldı.

Atlasglobal’in küresel prestijli havayolu şirketlerinden biri olduğu, kısa-orta menzil Business/Ekonomi Sınıf kategorilerinde kuvvetli bir ürün/hizmet performansı gösterdiği Skytrax tarafından yapılan denetlemelerle tescillenmiş oldu. Havacılık sektörünün en saygın havacılık derecelendirme şirketi Skytrax’ten pek çok alanda tam not alan havayolu şirketi, ‘4 Yıldızlı Havayolu Şirketi Sertifikası’na layık görüldü. Atlasglobal aynı zamanda bu ödülle Türkiye’de ilk denemede 4 yıldız alan ilk kurum olma özelliği de taşıyor.

İstanbul’da Raffles Otel’de düzenlenen ödül töreninde Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, Skytrax CEO’su Edward Plaisted’ten sertifikasını aldı. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda basın mensubunun katıldığı ödül töreninde katılımcılar uçak içinde sunulan menülerini de tatma fırsatı buldu.

Murat Ersoy, “Bugün Atlasglobal olarak, Skytrax tarafından “4 Yıldızlı Havayolu şirketi sertifikası ile ödüllendirilmekten onur duyduk. Yer hizmetlerimizden kabin ekiplerimize kadar hepimiz markamızı en üst seviyelere taşımak için çalışıyoruz. Biz ‘yolcusunu en çok seven’ ve ‘yolcularımızın da en çok sevdiği’ havayoluyuz. Bu özelliğimizi sürdürmek için yolcularımıza sunduğumuz ürün ve hizmetleri her zaman bir üst seviyeye çıkararak yolumuza devam ediyoruz. Küresel tarifeli pazarlara açıldığımız 3 yıl içinde ve ilk denetimimizde bu kadar önemli bir ödüle layık görülmek, uluslararası hava sahalarında ülkemizin konukseverliğini temsil etmek, bunun devamlılığını sağlamak aynı zamanda büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Mükemmelliğe giden yolda birlikte ilerlediğimiz başta Sancak İkram Firması ve Çelebi Yer Hizmetleri firması olmak üzere tüm paydaşlarımızın bu başarıda katkısı büyüktür, kendilerine işbirlikleri ve çabalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

“En iyisi olmak için elimizden geleni yapacağız”

Müşteri deneyimi ve beklentileri konusunda sürekli gelişme kaydediyoruz diyen Ersoy, “Bu süreç boyunca Skytrax, iç ve dış uçuşlarımızda ürün ve hizmetlerimizi yakından takip etti. Bizi rakiplerimizden ayıran en temel özelliğimiz, misafirlerimize sunduğumuz ayrıcalıklı hizmet anlayışımızdır. Türkiye’nin 4 yıldızlı havayolu olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu alandaki standartlarda en iyisi olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.