Atletizm Milli Takımı yurda döndü

Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda mücadele eden milliler, bugün akşam saatlerinde İstanbul’a geldi.

Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda milliler beş madalya alırken, farklı branşlarda sekiz de Türkiye rekoru çıktı. 6 Ağustos günü eleme seansıyla başlayan ve bir hafta boyunca süren Avrupa Atletizm Şampiyonası, 12 Ağustos’daki finallerle sona erdi. A Milli Takım bugün ise İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı’na gelen milli takım kafilesini aileleri ve sporseverler karşıladı.

Türkiye, 43 atletle gittiği Berlin’de tarihin en kalabalık Avrupa Şampiyonası’ndan beş madalya çıkardı. Milliler, tüm zamanlardaki en başarılı üçüncü Avrupa şampiyonasını geçirdi. Türkiye böylece Avrupa Şampiyonası tarihindeki toplam madalya sayısını da 28’e yükseltti.

Şampiyonada 200 metrede altın madalya kazanan Ramil Guliyev, yaptığı açıklamada, "Yarış çok heyecanlıydı. Kazandığım için çok sevindim. Beklediğimiz rekor çıkmadı ama yarış rekoru geldi ve Avrupa rekoruna da çok yaklaştık. Bu sene daha bitmedi yeni rekorlar kırabilirim" dedi.

200 metrede Ramil Guliyev altın alırken, gümüş madalyalar 400 metre engellide Yasmani Copello ve 4100 bayrak takımı, bronz madalyalar ise 5000 metrede Yasemin Can ve 100 metrede Jak Ali Harvey’den geldi. Şampiyonayı bir altın, iki gümüş ve iki bronz ile noktalayan Türkiye, madalya sıralamasında 50 ülke arasında 13. olurken, puan klasmanında ise 15. oldu.

Yüksek atlamada Alperen Acet ve 10,000 metrede Yasemin Can’ın beşinci olduğu şampiyonada, Polat Kemboi Arıkan da 5000 metrede altıncı sırada finiş gördü. Üç adımda Can Özüpek ve 100 metrede Emre Zafer Barnes ise yarıştıkları dallarda final gören isimlerdi.

Şampiyonadaki müsabakalarda sekiz Türkiye rekoru yenilendi. 20 kilometre kadınlar yürüyüşte yarıştan 18 yaşındaki Meryem Bekmez, yarış içinde toplam 5 rekora imza attı. Meryem, 10 kilometre ve 20 kilometrede büyükler, 5, 10 ve 20 kilometrede ise gençler Türkiye rekorlarını yeniledi. Meryem’in 10K ve 20K dereceleri Balkan rekoru da oldu. Meryem, aynı zamanda 2018’de 20 kilometre yürüyüşte dünyanın en iyi derecesini de gerçekleştirdi.

Ramil Guliyev, 200 metre finalinde 19.76’lık performansıyla kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirirken, aynı zamanda şampiyona rekoru yaptı. Yasmani Copello da 400 metre engellide rekorunu 47.81’e indirdi.

Şampiyonanın son Türkiye rekoru 4100 metre bayrakta geldi. Emre Zafer Barnes, Jak Ali Harvey, Yiğitcan Hekimoğlu ve Ramil Guliyev’den oluşan dörtlü, 4100’deki rekoru 37.98’e indirerek müthiş bir dereceyi kayıtlara geçirdi. Bu performans, Türkiye’yi tüm zamanlar listesinde ilk 20 içine soktu.