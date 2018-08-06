Atletler Avrupa Şampiyonası’nda sahne alıyor

7 Ağustos’ta (yarın) Almanya’nın Berlin kentinde başlayacak ve 12 Ağustos’ta noktalanacak organizasyonda Türkiye, 31’i erkek, 12’si kadın toplam 43 kişilik sporcu kafilesi ile yer alacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin önemli yıldızları bu kez Avrupa Şampiyonası’nda madalya için piste çıkacak. 7 Ağustos’ta (yarın) Almanya’nın Berlin şehrinde başlayacak ve 12 Ağustos’ta noktalanacak organizasyonda, Türkiye’yi 31’i erkek, 12’si de kadın olmak üzere toplam 43 sporcu temsil edecek.

Son şampiyonada 7 madalya kazandık

Ay-yıldızlı sporcular son olarak 2016’da Amsterdam’da gerçekleştirilen Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmıştı. Türkiye elde ettiği 7 madalya ile şampiyonayı 4. olarak tamamlamıştı. Avrupa’nın en önemli atletizm şampiyonasına ay-yıldızlılar adına katılacak sporcular ve disiplinleri ise şöyle:

Sporcularımız ve yarışacakları disiplinler:

Kadınlar:

Sporcu Disiplin

Elif Gören 400 M. Engelli

Özlem Kaya 3.000 M. Su Engelli

Yasemin Can 5.000-10.000

Meryem Bekmez 20 KM. Yürüyüş

Semiha Mutlu Özdemir 50 KM: Yürüyüş

Tubay Erdal Maraton

Elif Karabulut Dağdelen Maraton

Fadime Suna Çelik Maraton

Karin Melis Mey Uzun Atlama

Eda Tuğsuz Cirit Atma

Emel Dereli Gülle Atma

Kıvılcım Kaya Salman Çekiç Atma

Erkekler:

Sporcu Disiplin

Jak Ali Harvey 100-200-4x100 Bayrak

Ramil Guliyev 100-200-4x100 Bayrak

Emre Zafer Barnes 100-4x100 Bayrak

Yiğitcan Hekimoğlu 100-4x100 Bayrak

Aykut Ay 4x100 Bayrak

İzzet Safer 4x100 Bayrak

Batuhan Altıntaş 400-4x400 Bayrak

Yavuz Can 400-4x400 Bayrak

Akın Özyürek 4x400 Bayrak

Yasin Süzen 4x400 Bayrak

Abdullah Tütünci 4x400 Bayrak

Yasmani Copello Escobar 400 Engelli

İlham Tanui Özbilen 1.500 M.

Tarık Langat Akdağ 3.000 M. Su Engelli

Aras Kaya 3.000 M. Su Engelli

Kaan Kigen Özbilen 5.000-10.000 M.

Polat Kemboi Arıkan 5.000-10.000 M.

Ramazan Özdemir 5.000 M.

Salih Korkmaz 20 Km. Yürüyüş

Mert Girmalegesse Maraton

Muzaffer Bayram Maraton

Üzeyir Söylemez Maraton

Ömer Alkanoğlu Maraton

Yavuz Ağralı Maraton

Eşref Apak Çekiç Atma

Özkan Baltacı Çekiç Atma

Emin Öncel Cirit Atma

Osman Can Özdeveci Gülle Atma

Alperen Acet Yüksek Atlama

Necati Er 3 Adım Atlama

Can Özüpek 3 Adım Atlama

İlk gün programı

Sabah seansı

09.35 Kadınlar 50 Km. Yürüyüş Finali - Semiha Mutlu Özdemir

11.00 Kadınlar 400 M. Engelli 1. Tur - Elif Gören

11.10 Kadınlar Gülle Atma A+B Grubu - Emel Dereli

11.35 Erkekler 400 M. 1. Tur - Batuhan Altıntaş

12.40 Erkekler 3.000 M. Su Engelli - Tarık Langat Akdağ, Aras Kaya

12.50 Erkekler Gülle Atma A+B Grubu - Osman Can Özdeveci

AKŞAM SEANSI

19.45 Erkekler Çekiç Atma Final - Eşref Apak, Özkan Baltacı

20.30 Erkekler 100 M. Yarı Final - Jak Ali Harvey, Ramil Guliyev, Emre Zafer Barnes, Yiğitcan Hekimoğlu

20.55 Erkekler 400 M. Engelli Yarı Final - Yasmani Copello Escobar

21.20 Erkekler 10.00 M. Final - Kaan Kigen Özbilen, Polat Kemboi Arıkan

21.33 Erkekler Gülle Atma Final - Osman Can Özdeveci

22.50 Erkekler 100 M. Final - Jak Ali Harvey, Ramil Guliyev, Emre Zafer Barnes, Yiğitcan Hekimoğlu