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06 Ağustos 2018 13:10

Atletler Avrupa Şampiyonası’nda sahne alıyor

Türk atletizminin yıldızları, Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek.

Atletler Avrupa Şampiyonası’nda sahne alıyor

06 Ağustos 2018 13:10

7 Ağustos’ta (yarın) Almanya’nın Berlin kentinde başlayacak ve 12 Ağustos’ta noktalanacak organizasyonda Türkiye, 31’i erkek, 12’si kadın toplam 43 kişilik sporcu kafilesi ile yer alacak.


Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin önemli yıldızları bu kez Avrupa Şampiyonası’nda madalya için piste çıkacak. 7 Ağustos’ta (yarın) Almanya’nın Berlin şehrinde başlayacak ve 12 Ağustos’ta noktalanacak organizasyonda, Türkiye’yi 31’i erkek, 12’si de kadın olmak üzere toplam 43 sporcu temsil edecek.


Son şampiyonada 7 madalya kazandık


Ay-yıldızlı sporcular son olarak 2016’da Amsterdam’da gerçekleştirilen Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmıştı. Türkiye elde ettiği 7 madalya ile şampiyonayı 4. olarak tamamlamıştı. Avrupa’nın en önemli atletizm şampiyonasına ay-yıldızlılar adına katılacak sporcular ve disiplinleri ise şöyle:



Sporcularımız ve yarışacakları disiplinler:


Kadınlar:


Sporcu Disiplin


Elif Gören 400 M. Engelli


Özlem Kaya 3.000 M. Su Engelli


Yasemin Can 5.000-10.000


Meryem Bekmez 20 KM. Yürüyüş


Semiha Mutlu Özdemir 50 KM: Yürüyüş


Tubay Erdal Maraton


Elif Karabulut Dağdelen Maraton


Fadime Suna Çelik Maraton


Karin Melis Mey Uzun Atlama


Eda Tuğsuz Cirit Atma


Emel Dereli Gülle Atma


Kıvılcım Kaya Salman Çekiç Atma



Erkekler:


Sporcu Disiplin


Jak Ali Harvey 100-200-4x100 Bayrak


Ramil Guliyev 100-200-4x100 Bayrak


Emre Zafer Barnes 100-4x100 Bayrak


Yiğitcan Hekimoğlu 100-4x100 Bayrak


Aykut Ay 4x100 Bayrak


İzzet Safer 4x100 Bayrak


Batuhan Altıntaş 400-4x400 Bayrak


Yavuz Can 400-4x400 Bayrak


Akın Özyürek 4x400 Bayrak


Yasin Süzen 4x400 Bayrak


Abdullah Tütünci 4x400 Bayrak


Yasmani Copello Escobar 400 Engelli


İlham Tanui Özbilen 1.500 M.


Tarık Langat Akdağ 3.000 M. Su Engelli


Aras Kaya 3.000 M. Su Engelli


Kaan Kigen Özbilen 5.000-10.000 M.


Polat Kemboi Arıkan 5.000-10.000 M.


Ramazan Özdemir 5.000 M.


Salih Korkmaz 20 Km. Yürüyüş


Mert Girmalegesse Maraton


Muzaffer Bayram Maraton


Üzeyir Söylemez Maraton


Ömer Alkanoğlu Maraton


Yavuz Ağralı Maraton


Eşref Apak Çekiç Atma


Özkan Baltacı Çekiç Atma


Emin Öncel Cirit Atma


Osman Can Özdeveci Gülle Atma


Alperen Acet Yüksek Atlama


Necati Er 3 Adım Atlama


Can Özüpek 3 Adım Atlama



İlk gün programı


Sabah seansı


09.35 Kadınlar 50 Km. Yürüyüş Finali - Semiha Mutlu Özdemir


11.00 Kadınlar 400 M. Engelli 1. Tur - Elif Gören


11.10 Kadınlar Gülle Atma A+B Grubu - Emel Dereli


11.35 Erkekler 400 M. 1. Tur - Batuhan Altıntaş


12.40 Erkekler 3.000 M. Su Engelli - Tarık Langat Akdağ, Aras Kaya


12.50 Erkekler Gülle Atma A+B Grubu - Osman Can Özdeveci


AKŞAM SEANSI


19.45 Erkekler Çekiç Atma Final - Eşref Apak, Özkan Baltacı


20.30 Erkekler 100 M. Yarı Final - Jak Ali Harvey, Ramil Guliyev, Emre Zafer Barnes, Yiğitcan Hekimoğlu


20.55 Erkekler 400 M. Engelli Yarı Final - Yasmani Copello Escobar


21.20 Erkekler 10.00 M. Final - Kaan Kigen Özbilen, Polat Kemboi Arıkan


21.33 Erkekler Gülle Atma Final - Osman Can Özdeveci


22.50 Erkekler 100 M. Final - Jak Ali Harvey, Ramil Guliyev, Emre Zafer Barnes, Yiğitcan Hekimoğlu




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