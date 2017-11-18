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18 Kasım 2017 20:38

ATP Finalleri’nde Federer sürprizi

Roger Federer’i üç sette deviren David Goffin, Londra’da düzenlenen ATP Finalleri’nde finale çıkmayı başardı.

ATP Finalleri’nde Federer sürprizi

18 Kasım 2017 20:38


Garanti Koza’nın altın sponsorluğunda, sezonun en iyi sekiz erkek raketini Londra’da buluşturan ATP Finalleri’nde finale yükselen ilk isim David Goffin oldu. Belçikalı tenisçi, geçmişteki altı buluşmalarında boyun eğdiği dünya 2 numarası İsviçreli Roger Federer’i üç sette yenip şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandı.


Bir önceki gün grup aşamasında elde ettiği kritik galibiyetle yarı finale kalan Goffin, prestijli organizasyonda yedinci zaferini arayan Federer önünde etkileyici bir işe imza attı. Setlerde geriye düştüğü mücadeleden 1 saat 45 dakika sonunda 2-6, 6-3, 6-4’le üstün ayrılan Goffin, güçlü rakibi karşısındaki şanssızlığını noktaladı.


Kariyerinin en büyük finalini yakalayan 26 yaşındaki Goffin, yarınki finalde Bulgar Grigor Dimitrov veya ABD’li Jack Sock ile kozlarını paylaşacak.



Çiftlerde ilk finalist Kubot/Melo


O2 Arena’nın ev sahipliği yaptığı ATP Finalleri’nin çiftler kategorisinde Lukasz Kubot/Marcelo Melo ekibi finale çıkmayı başardı. Dünya çiftler sıralamasının zirvesinde yer alan Polonyalı Kubot ve Brezilyalı Melo, Ryan Harrison/Michael Venus’ü 6-1, 6-4’le geçip finaldeki rakiplerini beklemeye koyuldu.




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