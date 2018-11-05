ATÜ Duty Free'nin yeni hizmeti Order&Collect yayında

ATÜ Duty Free Order&Collect hizmeti ile; İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Alanya Gazipaşa ve Bodrum Milas Havalimanları dış hatlar geliş ve gidiş katı mağazalarındaki ürünlerini inceleme ve fiyatlarını öğrenme imkanını sunuyor. Ayrıca, sepetini oluşturan misafirler de bu alışverişlerini uçuşlarından önce veya sonra ATÜ Duty Free mağazalarından teslim alabilecekler. Parfüm, makyaj ürünleri, cilt bakım ürünleri, çikolata, şekerleme ve aksesuar ürünlerinden oluşan binlerce ürün arasından sipariş vermek isteyenler www.atudutyfree.com adresini ziyaret edebilecek.

Öte yandan, ATÜ Duty Free, 4 kıtada, 8 ülkede 120'den fazla mağaza ile gümrüksüz mağazacılık hizmetini Türkiye' de İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Gazipaşa Alanya, Muğla Bodrum Havalimanları'nda duty free operasyonu yönetiyor. Yurtdışında ise Gürcistan'da Tiflis, Batum, Kutaisi; Makedonya'da Üsküp, Ohrid; Tunus'ta Enfidha, Monastir, Kartaca, Jerba, Sfax, Tozeur, Tabarka; Letonya'da Riga; Umman'da Salalah; Suudi Arabistan'da Medine; Amerika Birleşik Devletleri'nde Houston George Bush Havalimanları'nda duty free mağazalarını işletiyor. TAV Havalimanları ve Unifree ortaklığında kurulan ve Türkiye'nin en büyük gümrüksüz satış mağaza işletmecisi olan ATÜ Duty Free, yolculara, dünyanın en tanınmış markalarına ait 50 bin çeşit ürüne avantajlı fiyatlarla erişim olanağı sağlıyor.