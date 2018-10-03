Av. Ahi: "Avukatları enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz"

Gökhan Ahi; “Avukatların CMK, adli yardım ve arabuluculuk ücretlerinde tahsilatlar ayları hatta yılları bulmakta, avukatın cebi delik, biz avukatları enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz. Bu konuda projemiz hazır” dedi.

Avukat Hakları Grubu Başkanı Av. Gökhan Ahi, CMK, adli yardım ve arabuluculuk ücretleri konusunda açıklama yaptı. Av. Ahi, İstanbul Barosu yönetiminin yıllardır farklı öncelikler belirlemekte, avukatların maddi koşulları ve ekonomik durumunu hiçe saymakta, CMK, adli yardım ve arabuluculuk konularında devletten yapılan tahsilatların gecikmesine karşı hiçbir duyarlılık göstermediğini belirterek, “Avukatlık bir kamu hizmetidir ve bu hizmetin karşılığının gecikmesi kabul edilemez. Biz Avukat Hakları Grubu olarak ücretlerin tahsilinde reform öneriyoruz” dedi

CMK, adli yardım ve arabuluculuk ücretlerinin tahsilinde devlet ve bankalar ile masaya oturup, protokol yapacaklarını söyleyen Av. Gökhan Ahi, "Avukatlar bu kamu hizmetlerinin karşılığını kolay ve hızlıca bankalar yolu ile tahsil edecekler. Ve diyoruz ki Avukat Hakları Grubunun Baro Yönetimine gelmesi ile şayet CMK ve adli yardım hizmetlerinde ödemeler gecikmeye devam eder ise bu konuda İstanbul Barosu olarak avukat atamalarını durduracağız. Bu konuda oldukça kararlı ve netiz" şeklinde konuştu.

Av. Gökhan Ahi, sözlerini şöyle tamamladı: “Avukat Hakları Grubu'nun önce avukatın hakkını gözeten, avukatların aleyhine gelişmeleri seyreden değil bilakis aktif şekilde rol ve tavır alan bir anlayışı İstanbul Barosu'na getirmeye kararlıdır ve bu böyle bilinmelidir".