Avatar Atakan hakim karşına çıktı

Duruşmada savunmasını yapan Arslan, “Bu suçtan yargılandığım için utanç duyuyorum” dedi.

Milli sporcu ve Survivor yarışması şampiyonlarından Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan'ın 2016 yılında katıldığı bir televizyon programında yayınlanan bir videosunda arkadaşının “Türk milletine söylemek istediğin bir şey var mı sorusuna “Hepsinin a...” dediği gerekçesiyle hakkında “Türk milletini alenen aşağılama” suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

Bakırköy 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Çağan Atakan Arslan ile avukatı Ersin Köylü katıldı.

"Utanç duyuyorum"

Duruşmada savunmasını yapan Atakan Arslan, "Böyle bir suçlama ile burada olmaktan son derece utanç duyuyorum. Olay günü arkadaşım Murat rakiplerimizle ilgili sorular soruyor ve çekim yapıyordu. Maç öncesi bir çekimdi. Ona esprili cevaplar veriyordum. Kulağımda da kulaklık vardı ve müzik dinliyordum. O esnada kulaklıktan müzik dinlediğim için arkadaşımın ‘Türk halkına‘ dediğini duymadım. Rakiplerimizden bahsettiğini zannederek argo bir sözcük kullanarak cevap verdim” dedi.

"Beni yıpratmak için yayına verdiler"

Milli sporcu olduğunu ve kick boks dalında 2011 yılında ülkesine ilk altın madalyayı kazandırdığını belirten Arslan, “Ben 2016 yılında Survivor yarışmasına katıldım ve şampiyon oldum. Bu video 3-4 yıl önce çekilmiş bir video. Beni yıpratmak adına basına verilmiştir. Kim vermiş bilmiyorum ama bu konuda suç duyurusunda bulundum. Ben milli sporcuyum Türk milletini aşağılama suçunu işlemedim” ifadelerini kullandı.

Duruşmada söz alan sanık avukatı ise ”Müvekkilimin rızası dışında yayınlandı ve hukuki delil değildir. Müvekkilimin Türk milletine yönelik bir kastı olmadı” şeklinde konuştu.

Davayı ara karara bağlayan mahkeme, videoyu çeken Murat Ismık'ın tanık olarak dinlenmesine ve videonun tamamının temin edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.