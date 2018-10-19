Avcılar Belediye Başkanı Benli, Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı

Handan Toprak Benli, Avcılar için yeniden belediye başkanı aday adayı olduğunu açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Avcılar İlçe Başkanlığında başvuru formunu teslim eden Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, ‘'Avcılara hizmet etme yolunda bugün müracaatımızı yaptık. Yolumuz hizmet yoludur. Hayırlı olsun'' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Avcılar İlçe Başkanlığı binasında büyük bir coşku ile karşılanan Başkan Toprak adaylık dosyasını teslim ederek, açıklamalarda bulundu. Konuşması sürekli sloganlar ve alkışlar ile kesilen Başkan Toprak, "Partimizin belirlediği takvim doğrultusunda başvurumuzu yapmak için ilçe parti binamıza geldik. Avcılar ilçesi, Atatürk'ün gösterdiği Muasır Medeniyet seviyesinin en üst noktasına yerleşmeyi başarmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Mustafa Kemal Atatürk kazanımlarına sahip çıkan Avcılar halkını sevgi ile kucaklıyorum. Belediye başkanlığım boyunca söylediğim gibi Ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız düşüncesiyle çalıştık. Bir asırlık bu ulu çınarın bir neferi olmaktan onur ve gurur duymaktayım. Toplumcu siyaset anlayışımızla bir kadın ve hekim olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bir asırlık çınarının bir neferi olmaktan onur ve gurur duymaktayım. Ödüllü bir sosyal belediyecilik örneği ile halkımıza 4.5 senedir hizmet ediyoruz. Avcılar'da önce insan parolasıyla bir kent kültürü inşa ettik. Her zaman şeffaflık, ulaşılabilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleriyle çalışmaya devam ettik. Bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘'Hiç dinlememek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar'' sözünü referans alarak yola çıktık. Hem Avcıları hem de İstanbul'u yeniden kazacağız. Toplumcu belediyecilik anlayışımız sizlerle birlikte devam edecek. Hepinize çok teşekkür ederim. Sizleri bugün burada görmek beni çok mutlu etti. Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını yeniden Avcılar'a hep birlikte dikeceğiz'' ifadelerinde bulundu. Basın açıklaması sırasında konuşması sık sık kesilen Başkan Toprak'a 'Avcılar seninle gurur duyuyor. Halkçı başkan. Durma ilerle halkın seninle' sloganları yapıldı.