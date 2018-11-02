Avcılar Belediye Başkanı Benli: "Daha çok kadının yerel yönetimlerde bulunması toplumun yararınadır"

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, kadınların yerel yönetimlerde bulunmasının önemine değinerek, “Daha çok kadının yerel yönetimlerde bulunması toplumun yararınadır" dedi.

Altınbaş Üniversitesi Kent ve Siyaset Okulunun düzenlediği ve 10 hafta sürecek olan ‘Yerel Seçimler 2019'a Doğru' konferansının 3'üncü hafta programı gerçekleştirildi. Yerel yönetimlerde deneyimli siyasetçilerin eğitim vermesi ve küresel düzeyde liderlik rolünün öneminin anlaşılması için düzenlenen konferansların bu haftaki konuğu Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli oldu. Moderatörlüğünü Altınbaş Üniversitesi Kent ve Siyaset Okulu Başkanı Öğretim Görevlisi Zeynep Banu Dalaman'ın yaptığı konferansa Başkan Benli'nin yanı sıra KA.DER Yönetim Kurulu Başkanı Nuray Karaoğlu ve Sosyalist Enternasyonal Kadın Başkan Yardımcısı Hilal Dokuzcan konuşmacı olarak katıldı. Konferansta kadın odaklı belediyecilik, şimdiye dair gerçekleştirilmiş projeler ve kadın adayların vizyon ve hedefleri tartışıldı.

"İstanbul'un yanında Marmara Bölgesi'nde de tek kadın belediye başkanıyım"

Kadınların yerel yönetimlerde temsiliyetinin fırsat eşitliğine göre yapılması gerektiğini vurgulayan Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, “2014 yılında İstanbul'da belediye başkanı olduğum zaman 20 yılı aşkın İstanbul'da bir kadın belediye başkanı olmamıştı. İstanbul'un yanında Marmara Bölgesi'nde de tek kadın belediye başkanıyım. Başka partilerde de yok. Bu elbette kabul edilebilir bir şey değildir. Marmara Bölgesi gibi sosyo-ekonomik düzeyi en yüksek bölgemizde neden sadece tek kadın belediye başkanı olsun? O nedenle de bütün dezavantajlı gruplarda olduğu gibi kadınlara da aynı şekilde fırsat eşitliği yaratılması gerekiyor. Daha çok kadının yerel yönetimlerde belediye başkanı olarak, meclis üyesi olarak, muhtar olarak temsil edilmesi o toplumun yararınadır. Temsiliyette fırsat eşitliği tanınmalıdır. Kota uygulanmalı ve de yapılması gereken güçlendirici, yüreklendirici her türlü faaliyette bulunulmalıdır. Bir toplumun yarısı siyasetten, bilimden, ekonomiden, sosyal yaşamdan uzak kaldığında o toplumun ilerleme şansı olmaz“ şeklinde konuştu.

“88 yılda sadece 119 kadın belediye başkanı olması haksızlıktır“

Kadının toplumsal hayatta aldığı rollerin onları ekonomik ve siyasi hayatta geri planda bıraktığını dile getiren Başkan Benli, “Kadının ekonomi ile buluşması çok fazla sağlanamadı. Toplumsal yaşamdan ekonomik yaşama geçildiğinde kadının aile hayatında aldığı ‘evine bakmak, çocuğa bakmak' gibi roller onu daha çok geri planda bırakmıştır. Daha iyi olacağına inanıyorum. İyi olması gerektiğine inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti kurulalı ve kadına seçme seçilme hakkı verileli 88 yıl oldu. 88 yılda sadece 119 kadın belediye başkanı olabilmiştir. Her 5 yılda binin üzerinde erkek belediye başkanı oluyor. Bu haksızlıktır. Bu haksızlığın önlenmesi gerekir. Bu görevin verilmesi cinsiyet eşitliği temellerinde sağlanması gerekir. Kriterlerin objektif konması gerekir“ dedi.