Avcılar Belediyesi bir rekora imza atıyor

İş insanları sahaya iniyor, şirket sahipleri vatandaşla buluşuyor.

Günümüz iş dünyasında başarılı olmanın en önemli etkenlerinden biri olan çevre (network) faktörüne en hızlı, kolay ve ücretsiz olarak ulaşacak tek etkinlik Avcılar Belediyesi öncülüğünde gerçekleşiyor. Sosyal Belediyecilik kapsamında Türkiye’de birçok paydaşı bir araya getirerek örnek belediyecilik hizmeti veriyor. Girişimcilik ve inovasyon kavramlarında yeni fikirlerle büyük bir projeye ev sahipliği yaparak, ülke ekonomisine destek oluyor.

Avcılar Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek olan Business Speed Networking Dünya Rekor denemesi kapsamında; şirket sahipleri, esnaf, Kobi, kariyer hedeflenen öğrenci ve vatandaşlar Avcılar Belediyesi Atatürk Stadyum ve Spor Kompleksinde 9 Eylül’de bir araya gelecek.

Türkiye, Dünya üzerinde çok büyük etki alanına sahip

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli yaptığı açıklamada; “Ata’mızın gösterdiği muhasır medeniyet seviyesi için belediye olarak üstümüze düşen görevi yapıyoruz. Gençlerimizi ve diğer vatandaşlarımızı burada yeni fikirler, girişimcilik ve iş konusunda buluşturuyoruz. Türkiye, Dünya üzerinde genç nüfus ve yetişmiş insan bakımından çok önemli bir ülkedir. Tüm şirket ve işletme sahiplerini ve çalışanlarını, öğrencilerimizi, girişimcilerimizi ve iş ağını genişletmek isteyen herkesi, ülkemizin ekonomisine katkısı olacak bu büyük rekor buluşmaya davet ediyorum.’’ ifadelerini kullandı.

Rekor Belçika’da

Bu etkinlikte stadyumda birbirine takip edilecek 4 istasyon oluşturulacak, her bir istasyonda 300 iş insanın karşılıklı ikili tanışma noktaları oluşturulacak. Proje kısa sürede çok sayısında iş insanı ile tanışma imkanı oluşturan bir ağ türü. Kişiler ikişerli olarak karşılıklı oturacak ve kendilerini tanıtacaklar. Kişisel tanışma süresi üç dakikadan oluşacak. Ardından bir zilin çalmasıyla bir koltuk yana kaydırılarak süreç tekrarlanacak. Katılımcılar iş ağına hem sayı hem de bilgi çeşitlilik açısından eklemeler yapabilecekler. Dans gösterileri ve konserlerle devam edecek etkinlikte ünlü sanatçı Berzah ve Bahadır Tatlıöz Atatürk Stadyumu’nda sahne almasıyla son bulacak. 2014 yılında da Genç Liderler ve Girişimciler Derneği, Belçika’da Limburg şubesi tarafından organize edilmiş. Bin 68 iş insanı bir araya gelip çevre bilgisel oluşturarak, dünya rekoru kırmıştı.