Diğer
Kategoriler
16 Ağustos 2018 10:26

Avcılar Belediyesi Gençlik Merkezlerinde büyük başarı

Lise ve üniversitelere ücretsiz hazırlık eğitimi veren Avcılar Belediyesi, Kent Enstitüsüne bağlı Gençlik Merkezlerinde Liseye Geçiş Sınavı’na, uzman öğretmenlerle hazırlanan 400 öğrenciden 385’i elde ettikleri başarı ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselere yerleşti.

Avcılar Belediyesi Gençlik Merkezlerinde büyük başarı

16 Ağustos 2018 10:26

Tercihler sonucunda bölgedeki Fen, Anadolu ve Mesleki Liselere yerleşen öğrenciler ve aileler mutlu oldu.


Bu yıl ilk defa uygulanan Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) Avcılar Belediyesine bağlı Gençlik Merkezleri’nde hazırlanan öğrenciler yoğun geçen bir senenin ardından ilk tercih sonuçlarının açıklanmasıyla bölgedeki liselere yerleşti. Gençlik Merkezlerindeki rehber öğretmenler yardımıyla tercihlerini yapan öğrenciler büyük bir merakla okulların açılmasını bekliyor.



Tüm materyaller ücretsiz


Gençlik Merkezleri’nde öğrenci alımı seviye belirleme sınavıyla gerçekleştiriliyor. Eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerin kullanacağı kitaplar, soru bankaları ve tüm materyaller belediye tarafından ücretsiz olarak veriliyor.


Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, "Gençlerimizi, köy enstitülerinden aldığımız ilhamla; Atatürk’ün izinde aydınlık yarınlara kent enstitülerimizde hazırlıyoruz. Gençlik Merkezlerimizde, gençlerimizi üniversite ve lise sınavlarına hazırlıyoruz. Bu sene lise sınavlarına hazırladığımız öğrencilerimizi ileride üniversite sınavlarına da hazırlayacağız. Sınavlarda başarı sağlayan tüm öğrencilerimizi ve ailelerini kutluyorum. Eğitimde fırsat eşitliği için belediye olarak üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç