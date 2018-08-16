Avcılar Belediyesi Gençlik Merkezlerinde büyük başarı

Tercihler sonucunda bölgedeki Fen, Anadolu ve Mesleki Liselere yerleşen öğrenciler ve aileler mutlu oldu.

Bu yıl ilk defa uygulanan Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) Avcılar Belediyesine bağlı Gençlik Merkezleri’nde hazırlanan öğrenciler yoğun geçen bir senenin ardından ilk tercih sonuçlarının açıklanmasıyla bölgedeki liselere yerleşti. Gençlik Merkezlerindeki rehber öğretmenler yardımıyla tercihlerini yapan öğrenciler büyük bir merakla okulların açılmasını bekliyor.

Tüm materyaller ücretsiz

Gençlik Merkezleri’nde öğrenci alımı seviye belirleme sınavıyla gerçekleştiriliyor. Eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerin kullanacağı kitaplar, soru bankaları ve tüm materyaller belediye tarafından ücretsiz olarak veriliyor.

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, "Gençlerimizi, köy enstitülerinden aldığımız ilhamla; Atatürk’ün izinde aydınlık yarınlara kent enstitülerimizde hazırlıyoruz. Gençlik Merkezlerimizde, gençlerimizi üniversite ve lise sınavlarına hazırlıyoruz. Bu sene lise sınavlarına hazırladığımız öğrencilerimizi ileride üniversite sınavlarına da hazırlayacağız. Sınavlarda başarı sağlayan tüm öğrencilerimizi ve ailelerini kutluyorum. Eğitimde fırsat eşitliği için belediye olarak üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.