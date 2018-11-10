Avcılar Belediyesi, ‘İnsani Gelişme Ödülü'ne layık görüldü

Handan Toprak Benli, bu yıl 5-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen BrandWeek 2018'de, İNGEV tarafından İstanbul Avrupa yakasının ‘Yeşil Bölgesi' olarak yer alan Avcılar adına ‘Yüksek İnsani Gelişim Bölgesi Ödülü'ne layık görüldü.

Her yıl marka, pazarlama dünyasının sınır tanımayan isimlerinin bir araya geldiği ‘BrandWeek İstanbul, bu yıl da adından söz ettirecek düzeyde misafirleri ağırladı. BrandWeek kapsamında, İstanbul'un en yoğun nüfusa sahip ilçelerinden biri olan Avcılar için ‘Yüksek İnsani Gelişim Bölgesi' ödülünü alan Handan Toprak Benli, ‘Önce İnsan 'motto'suyla çıktıkları yolda, “İnsani Gelişme Vakfı'nın (İNGEV) 30 büyük şehirdeki 161 ilçeyi değerlendirerek hazırladığı raporunda Türkiye'nin ‘Yeşil Bant'ta yer alan 30 belediyesi arasında ilk 22'ye girerek ödülümüzü aldık” dedi.

Avcılar halkına teşekkür etti

İnsana dokunan hizmetleriyle Avcılar'ın yaşam kalitesini yükseltmek; sosyal, kültürel, ekonomik anlamda, eğitimde, sağlıkta, ilçe halkının hak ettiği yaşamı sunabilmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini belirten Dr. Handan Toprak Benli, “Bu ödülü almamızda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve aldığımız tüm ödüllerin asıl sahibi Avcılar halkına çok teşekkür ediyorum” dedi.