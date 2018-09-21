Avcılar Belediyesiden geleceğe yatırım

Avcılar Belediyesi 2018- 2019 eğitim ve öğretim yılı kapsamında okullarda fiziki şartların iyileştirilmesi için çalışmalarını gerçekleştiriyor. Mustafa Kemal Paşa, Cihangir ve Üniversite Mahallelerindeki bazı ilkokul ve liselerde boya ve bakım çalışmalarını ilgili müdürlüğe bağlı ekipler tamamladı.

Sosyal Belediyecilik kapsamında ilçe genelinde bulunan lise ve ilkokul öğrencilerine daha kalite fiziki olanaklar sağlanması için çalışmalar yürüten ekipler, okullarda boya, bahçe ve oyun alanları bakımlarını yapıyor.

Son 4 yılda gençler ve eğitimle alakalı başarılı işlere imza atan Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, ayrıca belediye bünyesine bağlı Kent Evleri ve Gençlik Merkeziyle verilen eğitim hizmetlerinde belediye olarak gençlerin hizmetinde. Burada her yıl alnında uzman kadrosuyla öğrencileri lise ve üniversite sınavlarına hazırlıyor.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 20 bin kişi bu eğitimlerden faydalandı

Başkan Toprak, "İlçemizde göreve geldiğimiz zaman eğitim de fark oluşturan bir ilçe olmasını diliyordum. İnsana yatırımın en önemli yatırımdır. 'Önce insan' sloganıyla göreve başladık. Kent Evlerimizde 2014 yılından beri yediden yetmişe kadar her insanımıza yönelik kültür sanat ve bilimsel eğitimler verdik. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 20 bin kişi bu eğitimlerden faydalandı. Bu Avcılar'da bir rekor. Her sene daha fazla insanımıza hizmet ediyoruz. Ülkemizin eğitimle ve öğretimle birlikte ilerlemesine hizmet etmek en büyük amaçlarımız arasında. Ayrım yapmaksızın Avcılar halkımıza olan hizmet çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.