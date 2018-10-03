Avcılar Belediyesinden ‘Sende Fazlaysa Eksik Olanı Tamamla' kampanyası

Proje kapsamında 4 yılda toplam 516 aile beyaz eşya ve mobilya desteğinden faydalandı.

Avcılar Belediyesi tarafından ‘Sende Fazlaysa Eksik Olanı Tamamla' sloganıyla başlatılan proje 2014 yılından beri devam ediyor. Avcılar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne yapılan talep ve başvuru sonucunda uzman ekipler tarafından yardıma muhtaç kişiler tespit edilip, kullanılabilir durumdaki beyaz eşya, mobilya, mutfak eşyası, kitap, oyuncak ve giysiler Avcılar Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından alınarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. İhtiyaç sahipleri, eşyaları hiçbir ücret ödemeden alabiliyor. Beyaz eşya, mobilya gibi taşınmaz eşyaların ulaşımı da Avcılar Belediyesi ekipleri tarafından yapılıyor.

Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, "Komşusu açken tok yatmayan bir milletiz. Avcılar'da hayırseverlerimiz ile ihtiyaç sahiplerini buluşturduğumuz bu projeyle sosyal ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak, dayanışma ve yardımlaşmanın önemini toplumuzda yaşatıyoruz. Önce İnsan ilkemizle her zaman hemşerilerimizin hizmetindeyiz" ifadeleri kullandı.