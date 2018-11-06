Avcılar halkı başkanı ile spor yapıyor

Avcılar Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Sabah Sporları Etkinlikleri' ikinci haftasında devam ediyor.

‘Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı Nesiller' parolasıyla adından sıkça söz ettiren Avcılar Belediyesi, hizmet sunmaya devam ediyor. Avcılarlı vatandaşlar, Avcılar Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünde çalışan fitness eğitmenleri eşliğinde spor yapıyor. İlçe genelinde belediyeye ait parklarda ve spor merkezlerinde gerçekleşen sabah sporu etkinliklerine, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak öncülüğünde başlatılan spor etkinlikleri kapsamında bu hafta İkinci ders yapıldı. Avcılar Atatürk Evi'nden yürüyüşle başlayan etkinlik Avcılar Sahili boyunca devam etti. Belediye Başkanı eşliğinde spor yapan Avcılarlılar, memnuniyetini dile getirdi

"Sporun sayısız faydaları var"

Başkan Toprak, "Hemşehrilerimizle birlikte sabah sporumuzu, eğitmenlerimiz eşliğinde eğlenerek yaptık. Hem ruhsal hem de fiziki olarak sporun sayısız faydaları var. Tüm Avcılarlıları spor merkezlerimize birlikte spor yapmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Uygulamadan oldukça memnun olan Avcılar halkı memnuniyetlerini dile getirirken, "Doktor ve kadın bir belediye başkanımız bizlere spor yaparken önderlik ediyor, bizleri cesaretlendiriyor. Birlikte hem eğleniyoruz ve hem de spor yapıyoruz" dedi.