Avcılar sahilindeki minik kuzu ilgi odağı oldu

Tekstil emeklisi Mustafa Akdemir, Çatalca da bir çiftlikten 1 aylıkken aldığı Romanov cinsi minik kuzuya bir süre yazlığında baktı. Kuzu büyümeye başlayınca bir sürünün arasına bıraktı ama minik kuzu Akdemir'in yanından ayrılmadı. Kuzuyu Avcılar'da bulunan bahçeli evine getiren Akdemir, burada bakmaya başladı. 7 aylık olan kuzunu günde 3, 4 sefer dışarıya otlatmaya çıkartan Akdemir, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Akdemir, bugün de havanın güneşli olmasını fırsat bilerek “Badem” ismini verdiği minik kuzuyu Avcılar Sahili'nde otlatmaya çıkardı. Sahilde yürüyüşte olan vatandaşlar da kuzuyu görünce şaşkınlık yaşadı. Bazı vatandaşlar da cep telefonlarına sarılarak o anların fotoğrafını çekti. Minik kuzu, kısa sürede sahilde bulunan çocukların ilgi odağı haline geldi. Bir süre sonra vatandaşların ve çocukların yoğun ilgisinden bunalan minik kuzu kaçarak uzaklaştı.

“Günde üç sefer otlatmaya getiriyorum, çok ilgi çekiyor”

Minik kuzunu sahibi Mustafa Akdemir, “Romanov Ukrayna malıdır. 3,4 senedir de Türkiye 'de de var. Ben yazlıkta baktım buna, sadık oluşu çok hoşuma gitti. Bıraktım bir sürünün içine uyum sağlayamadı. Ondan sonra aldım buraya getirdim. Ev bahçeli olduğu için bakıyorum. Günde üç sefer otlatmaya getiriyorum, çok ilgi çekiyor. Evcil oldu” dedi.