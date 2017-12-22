2018 yılı için temennilerde bulunan Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, ’’Umutlarla karşıladığımız yeni yılın, insanlık onuruna yaraşır, sağlıklı ve güvenli bir çerçevede, bolluğun paylaşıldığı bir dünya için yeni bir başlangıç olmasını diliyorum” dedi.

Avcılar her yılbaşında olduğu gibi bu sene de yeni yıla girerken ışıl ışıl olacak. Avcılar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar hızla devam ediyor. İstanbul’da yılbaşı coşkusunun en yoğun yaşandığı yerlerden biri de Avcılar, ilçede mahalleler, meydanlar, caddeler de yılbaşına için hazır hale getirildi. Yılbaşı süslemeleri kapsamında Avcılar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleşen çalışmalarda çeşitli renk ve güçlerde 6 bin 870 adet aydınlatma malzemesi kullanıldı. Marmara Caddesi’nden başlayan aydınlatma çalışmaları, sahilde Ambarlı ve Denizköşkler mahallelerinde, Cihangir, Gümüşpala, Mustafa Kemal Paşa, Firuzköy, Yeşilkent mahallelerindeki meydanlarda ve Tahtakale Mahallesi Meydanı ve Bizimevler Bölgesi’nde devam etti. Yapılan bütün süslemeler neticesinde Avcılar rengarenk bir görünüm kazandı.

Yeni yıla girerken Avcılar’ın insanlar tarafından tercih edilen uğrak yerlerden biri olduğunu ifade eden Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, ’’Avcılar Belediyesi olarak, yeni yıla girdiğimiz bugünlerde halkımıza en güzel şekilde hizmet ortaya koymak amacıyla çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Avcılar’ın her yanını süsleyerek ilçemizi yılbaşına hazır hale getirdik. Her sene olduğu gibi bu senede de halkımız yılbaşına Avcılar’da girmenin ayrıcalığını yaşayacaktır. Bu güzelliği hep birlikte yeni yıla girerken beraberce yaşayacağız” dedi. Ayrıca 2018 yılı için temennilerde bulunan Başkan Handan Toprak Benli, “Umutlarla karşıladığımız yeni yılın, insanlık onuruna yaraşır, sağlıklı ve güvenli bir çerçevede, bolluğun paylaşıldığı bir dünya için yeni bir başlangıç olmasını diliyorum” diye konuştu