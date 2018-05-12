Avcılar’a, Türkiye’nin en büyük arkeoparkı

Bathonea “Betonyaya” karşıdır” dedi.

Türkiye’nin en büyük arkeopark projesi, İstanbul Avcılar’da hayata geçecek. Öncesinde gerçekleşen Uluslararası “Bütün Yollar Avcılar’dan Geçer” adlı sempozyum Bathonea Arkeopark projesi anlatılmıştı. Avcılar’ın geçmişi, bugünü ve yarını, tarihi ve medeniyeti, demografik durumu, arkeolojik yapısı, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri ve birçok özelliğinin konu edildiği sempozyum, ilçenin kültürel zenginliği açısından birçok konuya ışık tutacak olması bakımından çok önemli bir rol üstleniyor. Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ile birlikte Bathonea Kazı Alanı’nın gezilmesiyle birlikte, proje yerinde anlatıldı. Sonrasında ise basın mensupları, sivil toplum kuruluşları ve tarihçilerle Firuzköy Sosyal Tesisleri’nde buluşan Başkan Dr. Handan Toprak Benli, hem “Bütün Yollar Avcılar’dan Geçer” sempozyum kitabını hem de projeyi bir kez daha burada anlattı. Bathonea Kazı Alanı’nın ekonomiye kazandırılmasının önemini vurguladı. Aynı zamanda bu kazı alanının da böyle bir projeye kavuşmasının, o bölgede bulunan gençler için de büyük bir istihdam alanının oluşacağına dikkat çekti. Program sonunda ise Plan ve Proje Müdürü Sibel Özkan Bathonea Arkeopark projesini katılanlara sunumlarıyla anlattı.

İstanbul’un Central Park’ı Bathonea Arkeopark

Toplam 400 hektarı kapsayan projenin adı Bathonea Arkeopark. Arkeopark projesi 14 ana bölümden, içinde ören yeri, arkeoloji müzesi, araştırma merkezi, çocuk kazı parkı, botanik park, kuş gözlem merkezi, dinlenme alanı piknik alanı, yürüyüş alanı, koşu parkuru ve bisiklet pisti, spor faaliyetleri alanı, binicilik alanı, festival ve konser alanı, organizasyon alanı ve ulaşım transfer merkezlerinden oluşacak. Kanal İstanbul projesinin Avcılar güzergahından geçmesiyle birlikte İstanbul’un yeni tarihi yarım adası ve boğazı olacak olan bölgeye, 400 hektarlık alana dev bir şehir parkı projesi olacak olması bu projeyi cazibe merkezi haline getirecek.

“Burası Bathonea. Bathonea “Betonyaya” karşıdır”

Bathonea Arkeopark projesini yerinde tanıtan Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, “Bu alanı, bu şekilde değerlendirmek üzere koruma amaçlı imar planımızı yaptık ve Bathonea Arkeopark projemizi de sizlere takdim edeceğiz. Altta tarihi koruyorsunuz, üstte de doğayı. Çünkü burada 357 çeşit kuş türü konaklıyor. 20 binin üzerinde kuş kuzeyden güneye göç ederken burada konaklıyor. Burası Bathonea. Bathonea “Betonyaya” karşıdır” dedi.

“Bütün yollar Avcılar’dan geçer”

Avcılar’ın bulunduğu yer itibariyle hem insanların, hem de kuşların geçiş noktası olduğunu ifade eden Başkan Benli, “Avcılarımız’ın İstanbul’un hiçbir yerinde olmayan, hiçbir metropol ilçesinde olmayan bir varlığı var. Dörtte biri arkeolojik ve doğal sit alanı. Bütün yollar Roma’ya çıkar derler. Bütün yollar Roma’ya çıkar da Asya’dan Avrupa’ya, Avrupa’dan Asya’ya gitmek isteyenler nereden geçerler? Tabii ki Avcılar’dan. Bütün yollar Avcılar’dan geçer. Kuşların da Kuzey’den Güney’e kısa zamanda göç ettikleri dönemlerde konakladığı yer burasıdır. Bugüne kadar korunmuştur” diye konuştu.

"Burayı turizme açmamız gerekiyor"

Bu zamana kadar korunan bölgenin artık ekonomiye kazandırılmasının önemini vurgulayan Başkan Benli, “Biz kuru kuru korumacılar da değiliz. Evet, koruduk ama bundan sonra burayı ekonomiye kazandırmamız gerekiyor. Bütün dünyanın insanları burayı tanımalı. Tanıması için de bizim burayı turizme açmamız gerekiyor. Açmak için de proje yapmamız gerekiyor. Biz Avcılar Belediyesi olarak; belediye ne yapar? İmar planı yapar. Biz bu sit alanı için koruma amaçlı bir imar planıyla bilim insanlarının da bize tavsiyesi ile burayı hem koruyup hem de Arkeopark yaparak burayı bir açık hava müzesi gibi insanlara tanıtıp kazılar devam ederken, bir yandan turizme açılmış olacak. Buraları çok kısa zamanda ekonomiye kazandırabiliriz. Turizme kazandırırız. Yeşilkent var ve burada 100 bin nüfus var, genç okuyan nüfus var. Bunlar için de inanılmaz bir iş alanları da istihdama açılmış olacak. Biz altın yumurtlayan tavuğu kesmeyeceğiz. Altın yumurtlayan tavuğu kesmek demek, böyle alanı üzerine inşaat yapmak demektir. Biz çoğaltarak, ekonomiye kazandırarak bunları sürdürmüş olacağız” ifadelerini kullandı.