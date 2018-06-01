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01 Haziran 2018 13:08

Avcılar’da 3 kayıp arkadaştan 5 gündür haber alınamıyor

Avcılar’da 5 gündür yaşları 17, 14, 13 yaşındaki 3 arkadaştan 5 gündür haber alınamıyor.

Avcılar’da 3 kayıp arkadaştan 5 gündür haber alınamıyor

01 Haziran 2018 13:08

Aileler kayıp çocukları için yardım bekliyor.


Avcılar’da 13 yaşındaki Berfin Balavuz, 14 yaşındaki Berkay Bozacı ve 17 yaşındaki Batuhan Durmaz’dan aileleri yaklaşık 5 gündür haber alamıyor. Çocukların ortadan kaybolması ile ilgili sır perdesi henüz aralanamazken, aileler kaybolan çocuklarının bir an önce bulunması için yardım bekliyor.


Çocuğu Berkay Bozacı’yı en son Pazar günü evde gördüğünü ifade eden baba Vasfi Bozacı, “Hiçbir şey yoktu çocuğumun kaçacak bir durumu yoktu. Tavrı da yoktu. Sadece o çocuk Pazar akşamı gelmişti. Berkay ile beraber camiye gidebilir miyiz diye bana sormuştu. İzin vermedim bende. Sabahta ben işe gittim. Ondan sonra kahvaltıya gideriz demişler o kadar yani. 5 gündür ortada yoklar. 3’nün birlikte bir yere gitmiş olabilir mi bununla ilgili hiçbir fikrimiz yok. Daha önceden böyle bir şeyle karşılaşmadık. Bir an önce bulunmasını istiyoruz” dedi.




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