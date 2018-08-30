Avcılar’da 30 Ağustos kutlamaları için zafer meşalesi yakıldı

Handan Toprak Benli, "Bu zaferin bayramı sonsuza kadar kutlanacak" dedi.

Avcılar Belediyesi tüm Türkiye’de olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlama amacıyla etkinlik düzenledi. Marmara Caddesi’nde bulunan Atatürk Heykeli’nin önünde buluşan vatandaşlar ellerinde bayraklar ve meşalelerle yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli de katıldı. Heykelin önünde başlayan yürüyüş Avcılar Belediyesi’nin önünde son buldu. Belediye’nin önüne gelen Başkan Benli ve vatandaşlar, büyük bir coşku ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

“Bu zaferin bayramı sonsuza kadar kutlanacak“

Avcılar’ın Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerine sahip çıkan bir kent olduğunu söyleyen Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, “Avcılar Mustafa Kemal Atatürk’ü onun devrimlerini, Cumhuriyet’in kazanımlarını özümseyen, onun izinden giden ve bunu içselleştirmiş bir kent. Gördüğünüz gibi alanlarda bütün milli bayramlarda bizler meşalelerini, bayraklarını alıp, Atatürk heykelinin oradan belediyenin oraya kadar yürüyoruz. Marşlarımızı söylüyoruz. Bu vatanın nasıl kazanıldığını biliyoruz. Bayrağına, devletine ve Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetlerine sahip çıkan bir kent Avcılar. Avcılar aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerine sahip çıkmış bir kadını belediye başkanı yapmış bir kent. O nedenle de bayramları bir başka kutluyor. Bakıldığı zaman en çok çocuklar var, kadınlar var, gençler var. Buda gösteriyor ki bayrağımız sonsuza kadar bu vatanda dalgalanacak ve bu zaferin bayramı sonsuza kadar kutlanacak " dedi.