Avcılar’da açık hava sinema keyfi

Program kapsamında sinemaseverlerin beğenisine sunulan “Ailecek Şaşkınız” filmi büyük bir ilgiyle izlendi.

Avcılar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen açık hava sinema gösterimi bu yılda sinemaseverle “Yıldızlar Altında Yazlık Sinema” adıyla buluşmaya devam ediyor. Proje kapsamında ilçenin farklı mahallelerinde kurulan beyaz perdeye yansıtılan filmler alanı dolduran Avcılarlı vatandaşlar tarafından beğeniyle takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan açık hava sinema gösterimi etkinliğinin ikinci gösterim filmi Türk sinemasının son dönemlerde başarılı komedi filmlerinden olan ve başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in paylaştığı “Ailecek Şaşkınız” filmi oldu. Bir film şirketinin müdürlüğünü yapan Ferhat ile çocukluk arkadaşı Gökhan’ın başından geçenleri anlatan komedi filmi izleyenlerden tam not aldı. Etkinlikte belediye tarafından dağıtılan patlamış mısır ve gazoz eşliğinde filmi izleyen sinema tutkunları gönüllerince eğlendi.