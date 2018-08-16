Avcılar’da bir tıra sahte parfüm operasyonu

Dünyaca ünlü markaların taklit edilerek üretildiği parfümlerin piyasa değerinin, yaklaşık 300 bin dolar olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ihbar üzerine Avcılar’da Trakya Garajı’ndaki bir tıra baskın düzenledi. Operasyon kapsamında bir tır dolusu dünyaca ünlü markaların taklit edilerek üretildiği parfüm ele geçirildi. Parfümlerin piyasa değerinin 300 bin dolar olduğu tespit edilirken, baskında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin tır üzerindeki çalışmaları devam ediyor.