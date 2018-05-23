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23 Mayıs 2018 13:12

Avcılar’da camiler pırıl pırıl

Avcılar Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle camilerin çevresine gül ve lavanta suları dökerek, güzel kokuların yayılmasını sağlıyor.

Avcılar’da camiler pırıl pırıl

23 Mayıs 2018 13:12


İbadethanelerin temizliklerinin ve sterilizasyon işlemlerinin yapılmasını düzenli olarak sağlayan Avcılar Belediyesi, Cami çevrelerine lavanta ve gül suları dökülerek Ramazan ayında güzel kokuların yayılmasını sağlıyor. İlçe de bulunan Camilerin bahçeleri ve avluları yıkanarak temiz haline getirildi. Ayrıca Avcılar Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, cami içi temizliği kapsamında, kürsü ve halıları yıkadı. Ramazan ayı boyunca bu hizmetlerim devam edeceği belirtildi.


Avcılarlı vatandaşların daha sağlıklı ve daha ferah bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için hizmetlerini sürdüren Avcılar Belediyesi, gelen talepler doğrultusunda da hizmet veriyor. İftar Organizasyonu düzenlemek isteyen Dernek, STK gibi kurumlara masa ve sandalye desteği sağlıyor.


Ramazan ayı boyunca hizmet verecek olan davulculara da Avcılar Belediye Konservatuarında uzman eğitmenler tarafından ritim ve mani dersi verilmesi sağlanarak, kursu başarı ile bitirenlere sertifikaları ve Avcılar Belediyesi ibareli yelekleri verildi. Yaka kartı ve yeleği olmadan çalışan davulcuların da zabıta ekiplerine haber verilmesi için çağrıda bulunuldu.


Avcılar Belediyesi, Marmara Caddesi’nde Ramazan konseptli stantlar kurulmasını sağlarken Avcılarlı vatandaşların Ramazan boyunca keyifli zaman geçirmeleri amaçlanıyor.




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