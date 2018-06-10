Avcılar’da Cem Belevi rüzgarı esti

Avcılar Belediyesi, tarafından tertip edilen konserde unutulmaz bir gece yaşandı. Tüm halkın davetli olduğu konser renkli anlara sahne oldu. Gümüşpala Paşaeli Kent Parkı Nejat Uygur Sahnesi’nde sahneye çıkan Cem Belevi’ye hayranları yoğun ilgi gösterdi. Ünlü sanatçı, repertuvarında yer alan birçok şarkıyı seslendirdi. Birbirinden meşhur şarkılarını seslendiren ünlü sanatçıya, sevenleri eşlik etti. Gençler ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Belevi, sahne performansıyla alkış topladı. Ünlü sanatçı şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet etti.

Konser sonunda hayranlarıyla selfie yapan Belevi, gençlere unutulmaz bir gün yaşattı. Müthiş gecenin sonunda Avcılar Belediyesine ve Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli’ye teşekkürlerini sunan Belevi, Avcılar’da sanata ve sanatçıya sahip çıkan bir belediyecilik anlayışı olduğunu dile getirdi.