Avcılar’da çifte cinayetin detayları ortaya çıktı

Adliyeye sevk edilen şahıs emniyetteki ifadesinde, eşinin ve ailesinin ekonomik sebeplerle kendisine psikolojik baskı yaptıklarını söyleyerek cinayetlerin işlediğini itiraf etti.

Olay, geçtiğimiz 26 Temmuz günü Avcılar’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir okulda öğretmen olan Ayşegül Çelik ve annesi Fehime Çelik, 16 yıllık evli olduğu kocası kebap ustası Mehmet Reşit Çelik tarafından tabancayla vurulmuştu. Olay sonucunda eşi Çelik hastanede, anne Çelik ise olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayı gerçekleştiren Çelik ise otomobile binerek kayıplara karışmıştı.

14 gün sonra adliyeye teslim oldu

Olayın ardından konuyla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsın Silivri’ye kaçtığını belirlerdi. Burada arama yapan ekipler, şahısın buradan Büyükçekmece’ye ardından da Tekirdağ’a gittiğini belirledi. Sürekli olarak yer değiştiren şüpheli nihayetinde dün akşam saatlerinde Bakırköy Adliyesine giderek teslim oldu. Şahıs ardından polis ekiplerine teslim edilerek şubeye götürüldü.

Eşinden ve ailesinden yıllardır psikolojik baskı görmüş

Eşiyle lise yıllarından bu yana sevgili olan ve kuzen oldukları öğrenilen Mehmet Reşit Çelik’in şubede verdiği ifadesi de ortaya çıktı. Çelik ifadesinde, “Eşimle liseden beri beraberiz. O zamanlar konuyu ailemize açıp okuldan sonra evleneceğiz dedik. Ailesi buna karşı çıktı ama biz kararımızı vermiştik. Ben lisede okulu bıraktım, Ayşegül ise üniversiteyi kazandı. Ben daha sonra askere gittim, döndüğüm de ise eşimle ailesinin istememesine rağmen evlendik. Evlendikten sonra ailesi, eşimle aramda sürekli olarak sorun çıkarttı. Kızlarının üniversite mezunu olduğunu, kariyeri olduğunu bana söyleyerek, beni yaptığımdan işlerden ötürü aşağıladılar. Tüm bunlar ailemin huzurunun kaçmasına sebep oldu. Bunun üzerine bende yuvamı düzeltmek için eşimle beraber Mersin’e taşındım. Ancak iş imkansızlığından ötürü İstanbul’a geri döndüm. Bu süreçte aramız daha da kötüleşen durum, ‘Eşim benim ekonomik özgürlüğüm var. Cinsel ihtiyacımı başka şekiller de karşılayabiliyorum beni boşa’ dedi.

Eşinin eşyalarını kapıya attı

Tüm bu yaşananların ardından Mehmet Reşit Çelik, eşini affetti. Ancak eşi, Çelik’e sen beni aldattın diyerek iftira attı. Bayramda da eşinin ailesinin aynı tavırları sergilemeye devam etmesi üzerine eşi, Çelik’in cebinden evin anahtarını aldı. Eve giderek eşinin eşyalarını da poşete koyarak kapıya atan kadın geçtiğimiz 18 Haziran’da boşanma davası açarak uzaklaştırma kararı aldırdı. Adam da bu olayın ardından psikolojik tedavi görmeye başladı. Olaydan 2 gün önce eşiyle birlikte psikologa giden kadın ve eşi çıkışta ise oturarak uzun süre dertleşti. Birkaç gün sonra ise Mehmet Reşit Çelik, eşiyle konuşmak için onu okulun çıkışına çağırdı. Çıkışta eşiyle görüşen adam, eşinin aynı söylemleri devam ettirmesi üzerine cinnet getirdi. Yanında getirdiği ruhsatsız tabancayı çıkartan adam olay yerinde eşini vurarak ağır yaraladı.

Çocuklarını son kez görmeye gidince de kayınvalidesine vurdu

Olayın ardından Mehmet Reşit Çelik, çocuklarını son kez görmek için evine gitti. Kapıyı açan kızına sarılan adam, aynı zamanda teyzesi olan kayınvalidesinin küfür ve hakaret ederek bıçakla üzerine gelmesi sonucu onu aynı tabancayla öldürdü. Şahıs ardından otomobile binip kayıplara karıştı.

“Keşke bunlar yaşanmasaydı”

Şubedeki işlemleri tamamlanan şüpheli, polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkışta, “Pişmanım, keşke bunlar yaşanmasaydı” dedi.