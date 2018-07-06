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06 Temmuz 2018 18:27

Avcılar’da “Çocuklar uyurken sus, öldürülürken susma” yürüyüşü

Avcılar’da “Çocuklar uyurken sus, öldürülürken susma” sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Avcılar’da “Çocuklar uyurken sus, öldürülürken susma” yürüyüşü

06 Temmuz 2018 18:27


Avcılar Belediyesi, “Çocuklar uyurken sus, öldürülürken susma” sloganıyla Marmara Caddesi’nde yürüyüş gerçekleştirdi. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşte vatandaşlar “Çocuklar uyurken sus, öldürülürken susma”, “Çocuklara dokunma” sloganları attı. Çocukların ön sıralarda bulunduğu yürüyüşte çocuklar elleriyle “dur” işareti yaparak tepkilerini ortaya koydu. Sonrasında belediye meydanına gelen vatandaşlar, Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli ile birlikte türküler ve ağıtlar söyledi. Türkülerin ve ağıtların ardından sahne alan çocuklar İstiklal Marşı’nı okuması vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Başkan Benli, çocuğa karşı uygulanan her türlü istismara karşı olduğunu belirtti ve “Çocuklar uyurken sus ama öldürülürken susma” diyerek tepkisini dile getirdi.



“Çocuğa karşı olan tacize, şiddete, tecavüze ve her türlü istismara dur diyoruz”


Çocuğa karşı yapılan her türlü istismara karşı olduklarını söyleyen Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, “Çocuğa karşı, kadına karşı yapılan her türlü haksızlıklara karşı bir kadın duyarlılığıyla bir araya gelip sözlerimizi söylüyoruz. Çocuklara karşı taciz, tecavüz, ensest, şiddet ve çocuk istismarları artık olmasın. Bütün toplum buradan “Dur” diyerek ülkemizin en ücra köşesine kadar sesimiz ve haykırışımız ulaşsın ve kimse bir daha çocuğun tenine dokunmaya korksun istiyoruz. Biz artık çocuklarımız uyurken susarız, ders çalışırken susarız sadece. Ama çocuklarımız tacize, tecavüze, enseste, istismara uğrarken, öldürülürken asla susmayız. Çocuğa karşı olan tacize, şiddete, tecavüze ve her türlü istismara dur diyoruz. Çocuklar uyurken sus ama öldürülürken susma” diye konuştu.




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