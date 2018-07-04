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04 Temmuz 2018 13:58

Avcılar’da “Çocuklar uyurken sus ölürken susma” eylemi düzenlenecek

Art arda gelen çocuk cinayetlerine karşı insanların tepkisi çığ gibi büyüyor.

Avcılar’da “Çocuklar uyurken sus ölürken susma” eylemi düzenlenecek

04 Temmuz 2018 13:58

Avcılar Belediyesi Binbir Çiçek Kadın Korosu tarafından son günlerde yaşanan çocuk cinayetlerine karşı “Çocuklar Uyurken Sus Ölürken Susma” sloganıyla tepki eylemi gerçekleşecek.


Eylem, 6 Temmuz Cuma Günü saat 14:30’da Avcılar Belediyesi Önünde (Havuz Meydanı) yapılacak. Bütün STK, Siyasi Partiler, Dernek ve Kadın Örgütlerinin de katılacağı eylemin yoğun katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.


Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli’nin de yer aldığı Binbir Çiçek Kadın Korosu sosyal olaylara karşı hassasiyetleriyle dikkat çekiyor.




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