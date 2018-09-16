Avcılar'da çöp toplama duyarlılığı

Etkinlik kapsamında çevre bilinci oluşturmak amacıyla duyarlı vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları Avcılar sahil bölgesini temizledi. Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli de etkinliğe katılarak vatandaşlarla birlikte çöp topladı.

Temiz bir çevre için farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Başkan Toprak, şunları kaydetti:

"15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde bir araya geldik, evimiz Avcılar'ımızı hep birlikte temizledik. Duyarlılık göstererek etkinliğimize katılan tüm vatandaşlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu duyarlılığı bir yaşam tarzına dönüştürmeli Avcılar'ımızı temiz tutmalıyız. Temizliğe büyük önem veriyoruz. Avcılar temizlikte en iyi ilçelerinden biri. Fakat İBB uhdesinde kalan sahillerin ilçe belediyelere bırakılması gerekiyor. Avcılar Belediyesi kendi sahilini bu konuda hassas ve duyarlı olan halkı ile birlikte gerekli özeni göstererek temizleyecektir. Bu etkinliğe katılan ve emek veren tüm dernek ve yurttaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz."