Avcılar’da Devlet Hastanesi’ne ek hizmet binası müjdesi

Dr. Memişoğlu, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’nin yakında ek hizmet binasının yapımına başlanacağını müjdeledi.

Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’nde hayırsever ailenin destekleri ile Patoloji Laboratuvarı açıldı. Açılışa, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. A. İbrahim Ulusoy ve çok sayıda sağlık çalışan katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu, desteklerinden dolayı aileye teşekkür ettiğini ifade ederek, "Güzel bir laboratuvar açacağız. Sağolsun bağışçılar ve millet bize destek veriyor. Avcılar bizim için önemli bir yer. Sağlıkta iyi hizmet sunmaya devam edeceğiz burada. Aile sağlığı merkezleri de açacağız. Bununla beraber, ruhsatta birkaç problemimiz var ruhsatı da alır almaz yan tarafa çok kısa sürede hastanemizin ek binasının inşaatına başlayacağız. Bunu da Avcılar toplumuna ben müjdelemek istiyorum. Çünkü Avcılar bizim için çok önemli bir yer. Toplumun ve milletin yoğunluğuna istinaden buraya bu hastaneyi büyütmek konusunda biz çalışmalarımızı bitirdik. Son aşamaya geldik. Çok kısa bir zamanda da bu hastanenin yanındaki bu binanın inşaatının temel atmasını yaparız. Ben Avcılar’ın insanlarına hem de yönetici arkadaşlarımıza hem de bağışçılarımıza çok teşekkür ediyorum. İbrahim Bey’de buranın başhekimi çok aktif bir arkadaşımız. İnşallah iyi hizmetler sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diyerek ek hizmet binasının müjdesini verdi.

Açılış sonrası yapılan sunumda bir konuşma yapan Başhekim Op. Dr. Ulusoy ise hastanelerin son yıllardaki gelişimine değinerek, "2000’li yılların başında Türkiye’de bebek ölüm hızı yüzde 3.4 iken şu anda bebek ölüm hızı yüzde 0.51. Ne kadar büyüdüğümüz ne kadar güçlü olduğumuzun en büyük göstergesi. Önceden insanlar hastanelerde rehin kalıyorlardı. Şimdi birazdan inşallah fotoğraflarda göstereceğiz. İnsanı yaşatacağız ki devlet yaşasın" diye konuştu.

Öte yandan hastaneye açılan Patoloji Laboratuvarı’nın yüz ölçümü 140 metrekare olduğu ve birçok alanda vatandaşlara hizmet verileceği Başhekim Ulusoy’dan öğrenildi.