Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2018 10:52

Avcılar’da doluya karşı battaniye ve kilimli önlem

Olası yağmur ve dolu yağışı uyarısı sonrası Avcılar’daki araç sahipleri ve galericiler araçlarını battaniye, kilim ve naylon brandalara sararak önlem aldı.

Avcılar’da doluya karşı battaniye ve kilimli önlem

26 Haziran 2018 10:52


Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan şiddetli yağış ve dolu uyarısı sonrası vatandaşlar araçlarını korumak için çeşitli önlemler aldı. Bazı vatandaşlar araçlarını naylon brandaya sararken bazıları ise battaniye ve kilimle örttü.


"Araçlarımızı doludan korumak için battaniye ve kilimlerle örttük"


Aracını doludan korumak için naylon branda ile sardığını ifade eden Galerici Mehmet Çetin, “Meteorolojinin yaptığı şiddetli yağmur ve dolu uyarısı sonrası araçlarımızı kilim, battaniye ve naylon brandalarla örttük. Kendimizce önlemler aldık” dedi.


Araçları battaniyeyle sardığını ifade eden Ali Yılmaz ise, “Daha önceki yağışlarda araçlarımız doludan dolayı maddi hasar gördü. O yüzden şimdi araçlarımızı naylon brandalarla sararak önlem aldık” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç