Avcılar'da engelli bireyler doyasıya eğlendi

Handan Toprak oldu. Engelli bireyler ve aileleri, Başkan Toprak ile birlikte doyasıyla eğlenerek günün tadını çıkardı.

Toprak Ana lakabıyla bilinen Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak, engelli vatandaşlar ve aileleriyle birlikte Avcılar Engelliler Derneği'nde bir araya geldi. Başkan Toprak, tek tek ailelerin isteklerini ve görüşlerini dinledi.

Engelsiz kent Avcılar

Engelli bireylerin coşkusuna ortak olan Başkan Toprak "Avcılar'ın bir bütün olarak Engelsiz Kent haline gelmesi için çalışmalarımız devam etmekte. Bizim bir sloganımız var o da ‘Önce İnsan.' Belediye olarak engellilerimiz ve ailelerimizle zaman zaman bu tür etkinliklerde de bir araya geliyoruz. Yılın diğer zamanlarında da biz engelli bireylerimizin evde bakımını ve temizliğini yapıyoruz, malzeme ihtiyacını alıyoruz. Onların eğitimlerini, sosyalleşmelerini ve aktivitelerini düzenliyoruz. Kendilerini iyi hissetmeleri bizim için çok önemli. Yoğun mesaimizin arasına bir parça neşe katan dernek üyelerine ve bu güzel moral etkinliğini düzenleyen AVENDER Başkanı Ahmet Halit Vardar'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.