Avcılar'da 'Evlilik Okulu'nda 40. dönem dersi

Avcılar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2015 Mart ayında başlayan 'Evlilik ve Yaşam Okulu' eğitimlerinde 40. hafta geride kaldı. Eğitimler her ayın ikinci pazartesi günü saat 14.00'te Zübeyde Hanım Nikâh Sarayı Salonu'nda devam ediyor.

Avcılar Belediyesi tarafından kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün evli veya evlilik hayatına hazırlanan çiftler için düzenlediği 'Evlilik ve Yaşam Okulu' konu başlıklı eğitim programı, Psikolog Aile Danışmanı Hacı Tekin'in anlatımı ile Zübeyde Hanım Nikâh Sarayı Salonu'nda gerçekleşti. Kadın ve erkeğin eşit şartlarda büyütülmesi, cinsiyet eşitliği temellerinde eğitim verilmesi ilkesiyle hizmet veren Avcılar Belediyesi, '‘Evlilik ve Yaşam Okulu' konulu eğitim programı ile sosyal ve kültürel sorumluluk projelerine ara vermeden devam ediyor. Sağlıklı bir evliliğin; şiddetin her türlüsünden uzak, birbirinin fikirlerine saygılı çiftler yaratacağını, bunun neticesinde de başarılı, özgüveni yüksek ve birbirlerinin hakkına saygılı çocukların yetişmesini amaç edinen Avcılar Belediyesi, eğitime olan yatırımlarını sürdürüyor.

Evlilik ve Yaşam Okulu'nda 40. haftanın geride kalmasının ardından açıklama yapan Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, “Mutlu aileler sağlıklı toplumların temelini oluştururlar. Evlilik öncesi birbirini tanıma, anlama eğitimi alan çiftlerin evlilikleri daha uzun ve daha sağlıklı olmaktadır. Bu sebeple de evlilik ve yaşam okulu konu başlığı ile çiftlerimize eğitim veriyoruz. Bu eğitim sayesinde programa katılan çiftlere kadın ve erkeğin eşit olduğunu, görev ve sorumluluklarının karşılıklı olması gerektiğini hatırlatıyoruz” dedi.

Programa katılan çiftlere uzun evliliğin sırları, sevgi dolu bir beraberlik oluşturmanın püf noktaları, aile içi şiddet ve farklı kültürlerden evlilikler gibi konularda eğitim verildi. Evlilikte ilişkiyi geliştirebilecek pratik önerilerin anlatıldığı eğitim seminerinde konuşan Psikolog Hacı Tekin; ‘‘Aşk duygusu içerisinde yer alan temel bileşenler sıkı dostluk, tutku ve bağlılıktır. Aşkın devamı için eşlerin birbirine zaman ayırmaları, birbirleriyle ile iyi arkadaş olabilmeleri, serbest zamanları beraber paylaşma konusunda istekli olmaları gerekir. Sevgiyi hissetmek yetmez. Onu göstermek, ona önem vermek gerekir" dedi.