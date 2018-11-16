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Avcılar'da fabrika yangını havadan görüntülendi

Avcılar’da elektronik ev eşyaları fabrikasının deposunda yangın çıktı.

Avcılar'da elektronik ev eşyaları fabrikasının deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın havadan görüntülendi.


Avcılar Cihangir Mahallesi'nde sanayi alanlarının bulunduğu bölgede elektronik ev eşyaları fabrikasında yangın çıktı. 3 katlı fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın havadan görüntülendi. Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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